Abusi su minori | Vaticano sospende sacerdote francescano accusato in Croazia | “Almeno due

Usa - Abusi su minori : università annullano lauree ad ex cardinale : Negli Stati Uniti due università cattoliche hanno annullato le lauree ad honorem assegnate all'ottantottenne arcivescovo emerito di Washington Theodore McCarrick , accusato di abusi su minori , che ...

Mirko Mellacca - ex anziano dei Testimoni di Geova : “Non denunciavamo gli Abusi sui minori” : “Mi è capitato almeno in 4 occasioni di dover affrontare abusi sessuali a minori. Per nessuna di queste vicende è mai stata presentata alcuna denuncia alle autorità”. Mirko Mellacca ha ricoperto per anni un ruolo di primo piano nei Testimoni di Geova. A Fanpage.it ha spiegato perché le violenze sessuali ai minori commesse dai fedeli dell’organizzazione religiosa non salgano alla luce.Continua a leggere

Cile - arrestato un sacerdote per presunti Abusi su minori : Cile, arrestato un sacerdote per presunti abusi su minori Cile, arrestato un sacerdote per presunti abusi su minori Continua a leggere L'articolo Cile, arrestato un sacerdote per presunti abusi su minori proviene da NewsGo.

Pedofilia - sacerdote cileno arrestato per Abusi su minori : Pedofilia, sacerdote cileno arrestato per abusi su minori Pedofilia, sacerdote cileno arrestato per abusi su minori Continua a leggere L'articolo Pedofilia, sacerdote cileno arrestato per abusi su minori proviene da NewsGo.

Rancagua. Abusi su minori : arrestato un prete : Un prete cileno è stato arrestato. Il sacerdote è accusato di avere abusato di alcuni minori, al termine di una

Pedofilia - sacerdote cileno arrestato per Abusi su minori : Un sacerdote cileno, Oscar Munoz Toledo, è stato arrestato con l'accusa di molestie e violenza sessuale su almeno sette minori, al termine di un'indagine che ha coinvolto alti prelati cattolici cileni ...

Laura Dern : “A 13 anni mi facevano fare provini in hotel”/ Con il film The Tale racconta gli Abusi su minori : La storia vera di uno stupro subito a 13 anni viene raccontata su film, The Tale, con protagonista l'attrice Laura Dern che svela un retroscena su un suo provino (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:54:00 GMT)

Abusi sessuali su due minori : in manette pregiudicato ai domiciliari per lo stesso reato : QUALIANO - Approfittava delle bimbe sul pianerottolo di casa oppure in qualche anfratto del palazzo. Le toccava, le molestava, le palpeggiava nelle parti intime ogni qual volta ne aveva l'opportunità. ...

Torino - rete di pedofili : video di Abusi su minori/ Ultime notizie : "Non è escluso che siano autoprodotti" : Torino, rete di pedofili sgominata, video e foto anche con neonati: 6 agli arresti. Le forze dell'ordine hanno messo sotto indagine 16 persone per scambio e detenzione(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:40:00 GMT)