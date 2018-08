Abruzzo | il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico | “Opto per il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 agosto 2018) Alla fine ha scelto il Senato, il presidente della Giunta abruzzese Luciano D’Alfonso, eletto in Parlamento lo scorso marzo. Il politico del Partito Democratico a capo della Regionedal 13 giugno 2014, solo tre giorni fa aveva avuto l’ultimatum da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che aveva ribadito l’incompatibilità delle due cariche al dem. Riserva che ilha sciolto oggi, 5 agosto, come riporta La Repubblica in un’intervista. Una questione – quella delle due poltrone e della non compatibilità di due incarichi elettivi – che ha tenuto il banco da marzo fino alla scorsa settimana, quando al senatore-presidente è stato chiesto esplicitamente di scegliere. “Opto per il Senato”, ha detto intervistato dal giornale, “dove, ora, si lavora a ritmo sostenuto. Il 7 settembre farò un grande ...