A Gaza feriti 4 palestinesi in bombardamento israeliano

Gaza - fonti mediche : un morto e 90 feriti in scontri al confine : Un palestinese è rimasto ucciso e altri 90 sono stati feriti o intossicati nel corso di scontri verificatisi al confine di Gaza fra migliaia di dimostranti e reparti dell'esercito israeliano. Lo ...

Scontri nella Striscia di Gaza - almeno due morti e 45 feriti : Nuova giornata di Scontri e violenza nella Striscia di Gaza, dove due palestinesi, tra cui un ragazzo di 14 anni, sono stati uccisi dall'esercito israeliano durante una manifestazione alla frontiera. ...

Gaza : due morti e 45 feriti in scontri : ANSAmed, - TEL AVIV, 27 LUG - Un ragazzo palestinese di 14 anni e' rimasto ucciso dal fuoco di militari israeliani mentre si trovava nei pressi del confine nella zona di Rafah, nel sud della striscia ...

Gaza - scontri al confine : almeno 2 morti e 45 feriti - : Due dimostranti palestinesi, tra cui un 14enne, sono rimasti uccisi nei disordini tra manifestanti e militari israeliani nella Striscia. Tensione anche nella Spianata delle Moschee a Gerusalemme. ...

Medio Oriente - venerdì di sangue : Israele bombarda Gaza : 5 morti - decine di feriti : Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che aerei e carri armati israeliani hanno bombardato "obiettivi militari in tutta la Striscia di Gaza" in risposta a "spari" contro le truppe israeliane vicino al confine...

Gaza : almeno 4 morti e 120 feriti : ANSAmed, - Gaza, 20 LUG - Quattro morti e 120 feriti: questo il bilancio aggiornato da fonti mediche locali degli scontri armati avvenuti oggi lungo il confine fra Gaza ed Israele. Il quarto ucciso e' ...

Gaza - scontri : 4 morti - centinaia feriti : 20.51 Quattro persone sono state uccise da cannonate sparate dall'esercito israeliano verso una postazione palestinese a Khan Yunes, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministro della Sanità locale. 120 i feriti. La tv israeliana Canale 10 riferisce invece di cecchini palestinesi che hanno aperto il fuoco contro un'unità dell'esercito israeliano lungo il confine con Gaza. Fonti palestinesi aggiungono che è stato colpito un soldato. ...

Striscia di Gaza, Israele lancia colpi di cannone in risposta all'attacco dei cecchini palestinesi: Ultime notizie, 4 soldati di Hamas uccisi, 120 feriti nei nuovi scontri al confine

Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella Striscia di Gaza : Martedì Oltre 130 palestinesi sono stati feriti dai militari israeliani durante una manifestazione organizzata nella Striscia di Gaza, cui hanno partecipato migliaia di donne palestinesi per protestare contro l’occupazione israeliana. La stima sul numero dei feriti è del ministero della The post Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

