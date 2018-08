5 agosto - Spettacolo teatrale Happy Birthday | mr King | della compagnia

DAL 6 agosto IN VENDITA BIGLIETTI BENEVENTO CITTA' SPETTACOLO : Si comunica, inoltre, che è attiva anche la VENDITA on-line sul sito www.i-ticket.it Per ulteriori informazioni sugli spettacoli, si invita a consultare l'opuscolo informativo riportato anche sul ...

GIOVEDI' 9 agosto - ALLE ORE 21 - IN PIAZZA VERDI - VA IN SCENA LO SPETTACOLO DELLA RASSEGNA DI TRIESTE ESTATE "I DUE RIBALTONI : TRIESTE 1918 - ... : Inoltre Poletti ha ricordato gli altri spettacoli in cartellone in PIAZZA VERDI, sempre ALLE ore 21: il 6 AGOSTO, con "Le quattro stagioni in trincea". Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi con l'...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 3 agosto 'LE CENE IN BORGO' ALLA MARINA DI PORTO MAURIZIO E LO SPETTACOLO ... : ... Parafarmacia Del Borgo Via Scarincio 106 Estetica Del Borgo Via Sant'Antonio 11 Rivamare Outlet Piazza MARINAi Borgo MARINA I locali del Borgo proporranno spettacoli live e animazione nelle ...

Lunedì 06 agosto a Senise presso Arena Sinni arriva lo spettacolo Meraviglia di Sonics : Artisti e performer dalla caratura internazionale, trasformano passione e sogni in spettacoli aereo-acrobatici, dimostrando che un solido gioco di squadra e un duro allenamento possono portare a ...

Castellammare - Estate in città : 18mila euro per gli eventi. A Ferragosto Spettacolo pirotecnico in villa comunale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...