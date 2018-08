40 anni dalla morte di Paolo VI | era il 1978 | l' anno ' dei 3 Papi'

A 72 anni Lula sfida la giustizia e il ridicolo. Dalla cella si candida a - ri - guidare il Brasile : Lula, il galeotto più celebre dell'America latina, è da ieri il candidato ufficiale alla presidenza del Brasile del PT, il Partito dei lavoratori da lui fondato nel 1980. Lula, oggi 72enne, aspira ...

Racconto inedito di Ernest Hemingway pubblicato a 57 anni dalla morte : The Strand Magazine ha pubblicato un Racconto inedito di Ernest Hemingway, a 57 anni dalla morte dello scrittore. Il titolo è

Così Max Stirner difese "L'unico" dalla tirannia dei molti : A giugno è uscita in libreria, per i tipi di Bompiani, la nuova traduzione italiana di L'Unico e la sua proprietà, Bompiani, pagg. 992, euro 40,, il capolavoro dell'anarchico bavarese Max Stirner, ...

A Milano sono già iniziate le celebrazioni per i cinquecento anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci : Certamente non in una location casuale, Milano ha iniziato con largo anticipo le celebrazioni per questo importante anniversario leonardesco. Certamente non lo ha fatto una città casuale, ma quella che lo ha ospitato per un ventennio e a cui Leonardo Da Vinci era tanto legato. Lo scorso 19 luglio è stata inaugurata la mostra Leonardo da Vinci Parade che sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2019, qualche mese dopo la ricorrenza ...

Gaia - uccisa dalla medusa a 7 anni. La madre : “Nessuno ci ha detto che il mare era infestato” : La mamma di Gaia Trimarchi: "Mi è morta fra le braccia. Nessuno ci ha detto che la zona è infestata da quella specie di meduse, non c’erano divieti di alcun genere. Lei stava in un punto dove l’acqua è bassa, raccoglieva conchiglie, era una sua passione".Continua a leggere

Rick Genest morto - si è suicidato a 32 anni “Zombie Boy”. Il dolore di Lady gaga : “Salviamoci a vicenda dalla depressione” : Lady gaga è rimasta sconvolta dal suicidio del suo grande amico Rick Genest, l’artista e modello noto come Zombie Boy per i suoi tatuaggi che rappresentavano l’apparato scheletrico e muscolare, rendendolo simile a un cadavere. A 32 anni, Genest soffriva da tempo di depressione. “È devastante – ha scritto Lady gaga su Twitter – Dobbiamo lavorare di più per cambiare la cultura e portare la salute mentale in prima ...

Gaia uccisa dalla medusa a 7 anni - lo strazio della mamma : 'L'ho vista diventare viola' : ROMA Gaia Trimarchi aveva sette anni, ma a Roma era già una promessa del nuoto. In vacanza nel paese delle madre, le Filippine, si è buttata nelle acque bellissime delle isole di Caramoan senza paura. ...

Ciclismo : Gianni Moscon fermato dalla Sky : Per Gianni Moscon si prospetta un finale di stagione da spettatore. Il corridore trentino non sara' più schierato dal Team Sky dopo la squalifica rimediata al Tour de France [VIDEO] finchè la Commissione disciplinare dell’Uci non avra' emesso un verdetto sul suo conto. Moscon stava disputando un ottimo Tour de France al fianco di Froome e Thomas, ma ha chiuso la sua corsa con un’espulsione al termine della quindicesima tappa. Il giovane ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia fuori dalla finale a squadre dopo 22 anni! Busato si infortuna - Basile in finale al libero : TRAVE Al comando la belga Nina Derwael , 13.500, , stesso punteggio della tedesca Pauline Schaefer Campionessa del Mondo in carica. Si salva la Campionessa Olimpica Sanne Wevers , 13.366, , l'errore ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia fuori dalla finale a squadre dopo 22 anni! Busato si infortuna - Basile in finale al libero : In una serata drammatica, complicata, nervosa e ricca di emozioni (purtroppo negative alla fine dei conti) l’Italia rimane fuori dalla finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Non succedeva addirittura dal 1996. Purtroppo all’SSE Hydro di Glasgow non ne è andata bene mezza alla nostra Nazionale che non riesce a rientrare tra le fantastiche otto e chiude la sua avventura nel team event con un mesto nono posto ...

Questa mamma ha ricevuto una lettera dalla figlia scomparsa nel nulla 5 anni fa : La gioia di una mamma che riceve una lettera probabilmente indirizzatale dalla figlia adolescente, scomparsa nel nulla cinque anni prima: accade in Florida e a riportarlo è il giornale locale Panama City News Herald.La donna, Pam Massimiani, avrebbe ricevuto una missiva che è convinta sia stata scritta dalla figlia, Emily Wynell Paul. Ai tempi della misteriosa scomparsa, l'adolescente aveva solo 14 anni. Lo sceriffo della contea di ...