20 morti in un incidente aereo in Svizzera

Rientrano dopo una lunga giornata di lavoro : incidente terribile - 4 morti : L' incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia. Le...

VENEZIA - NUOVO INCIDENTE IN LAGUNA : SALE A 3 NUMERO morti / Ultime notizie - onda anomala rovescia barca : VENEZIA , scontro motoscafo- barca di pescatori: due MORTI e quattro feriti. Le Ultime notizie sull' INCIDENTE mortale in LAGUNA , ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:21:00 GMT)

Venezia - doppio incidente in laguna in 24 ore : 3 morti e 4 feriti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne. Brugnaro e Zaia: 'regole più severe' - Due tragedie nella ...