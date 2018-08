10 frutti poveri di zucchero

vanityfair

(Di domenica 5 agosto 2018) La frutta contiene nutrienti fondamentali per l’organismo quali vitamina C, fibre e antiossidanti e ha comprovate proprietà antitumorali; il rovescio della medaglia è che è spesso anche ricca di, che proprio benissimo non fa perché fa innalzare i livelli di glicemia. LEGGI ANCHE10 ricette di dolci senzaCiò però non vuol dire che questa categoria di alimenti vada eliminata, ma semplicemente selezionata, preferendo icon un minore contenuto di. LEGGI ANCHEFrutta, 5 miti da sfatare Ovvero, quelli con una maggiore quantità di fibre ed acqua, «che diluiscono gli zuccheri o i carboidrati presenti», come spiega la dietologa Sarah Hortman al magazine Women’s Health. Ecco le sue dieci scelte tra frutta e verdura «a basso indice glicemico» nella gallery sopra. LEGGI ANCHELa frutta e la verdura di stagione di agosto L'articolo 10di ...