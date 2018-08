Zanzare | ecco perché pungono alcune persone più di altre e alcuni utili consigli per

Italiani alle prese con le Zanzare : ecco come liberarsene in modo sicuro - 4 soluzioni a portata di mano : L’arrivo dell’estate è da sempre sinonimo di serate all’aria aperta, picnic al parco e cene in giardino da passare all’insegna della spensieratezza. Purtroppo, però, la bella stagione significa anche vespe, mosche e soprattutto zanzare, che rischiano di rovinare l’umore e il relax estivo. Malgrado l’arrivo tardivo della primavera, il tema “zanzare” ha registrato una forte crescita di interesse in Italia rispetto al 2017, testimoniata ...

Arriva il caldo - SOS Zanzare : ecco come prevenire le punture e proteggersi dai famelici insetti volanti : E’ finalmente Arrivato il caldo, ci si inizia a scoprire, a pedalare in bicicletta e a godersi le passeggiate all’aperto. Ma l’apparente felicità viene di colpo disturbata da una presenza costante e fastidiosa delle nostre città, che fa sempre capolino non appena le temperature cominciano ad aumentare: la zanzara. Un insetto a cui non finiamo mai di abituarci, che con i suoi ronzii mina la nostra tranquillità, provocando delle “danze” fatte di ...