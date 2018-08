Xiaomi sospende gli aggiornamenti per Mi MIX 2S Il motivo? Prepararsi ad Android P

Xiaomi sospende il disastroso aggiornamento ad Android Oreo per Mi Box 3 : A pochi giorni dall'inizio del roll out di Android 8.0 Oreo per Mi Box 3, Xiaomi sospende l'aggiornamento a causa di una quantità spropositata di bug. L'articolo Xiaomi sospende il disastroso aggiornamento ad Android Oreo per Mi Box 3 proviene da TuttoAndroid.