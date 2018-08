Wolff su Lauda | “Mi manchi | amico mio”

F1 – Lauda ricoverato - il messaggio di Toto Wolff : “sono sicuro che presto dirà a infermieri e medici che ne ha abbastanza di stare in ospedale” : Il messaggi di Toto Wolff per Niki Lauda: il team principal Mercedes scrive al presidente non esecutivo del team Niki Lauda, a pochi giorni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, sta facendo allarmare tutto il mondo della F1. ricoverato in un primo momento per un virus intestinale, adesso si trova in condizioni preoccupanti in ospedale a Vienna a seguito di un trapianto di polmone. LaPresse/Photo4 Tutto il Circus prega per il presidente non ...

F1 - Toto Wolff senza Lauda a Hockenheim e Budapest : svelato il motivo dell’assenza di Niki : Un portavoce della Mercedes ha rivelato i motivi che hanno spinto Niki Lauda a non presentarsi nei paddock di Hockenheim e Budapest Due vittorie consecutive, due successi entusiasmanti che hanno permesso a Lewis Hamilton di incrementare la sua leadership nella classifica generale piloti. Ad assistere ai trionfi del britannico in Germania e Ungheria non c’è stato Niki Lauda, la cui assenza non è passata inosservata a tifosi e addetti ...