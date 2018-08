Windows 10 | trapelata una nuova edizione basata sul Cloud

surface-phone

(Di sabato 4 agosto 2018) Pare che Microsoft introdurrà, a partire da Redstone 5 in arrivo per quest’autunno, unadi10 che sia aggiungerà a quelle già sviluppate. La scoperta arriva dall’utente Twitter Tero AlHonen che, reinstallando la build 17713 rilasciata da Microsoft per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast, ha notato come nella schermata di installazione relativa alle singole edizioni del sistema operativo fosse presente, oltre i classici Pro, Education, Pro for Workstation eccetera, un’altra SKU denominata “10 Enterprise for Remote Session”. Una volta installata per curiosità, Alhonen ha scoperto che in questa variante dell’OS è possibile avviare fino a 10 sessioni in remoto. Attualmente Microsoft si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni a riguardo e, di conseguenza, non possiamo sapere con esatezza la sua utilità ...