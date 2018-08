Volley | Italia sconfitta dall’Olanda in amichevole Turn-over degli azzurri verso i

oasport

(Di sabato 4 agosto 2018) L’ha perso la secondagiocata contro l’Olanda a Cavalese (Trento), test in preparazione dei Mondiali 2018 dimaschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Gli oranjes si sono infatti imposti per 3-2 (21-25; 25-21; 23-25; 27-25; 16-14) rimontando dall’1-2 e imponendosi in un tirato tie-break. I ragazzi di Chicco Blengini hanno commesso 37 errori, davvero troppo in un incontro molto tirato e deciso su pochi scambi. Oggi, però, non ha giocato la formazione tipo visto che Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Simone Anzani e Daniele Mazzone sono stati lasciati a riposo. Confermati soltanto il palleggiatore Simone Giannelli (in diagonale con Gabriele Nelli), il martello Osmany Juantorena affiancato da Luigi Randazzo e il libero Massimo Colaci mentre al centro hanno giocato Davide Candellaro e Andrea Russo (prima partita da titolare in ...