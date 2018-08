Vodafone rimodula alcune offerte Business | aumento di 3 euro e 10 o 20 GB in più al mese

Prime novità dal 3 agosto con le rimodulazioni Vodafone : tra minuti illimitati e aumenti : Giornata importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, quelle tanto temute che a partire dal prossimo 3 settembre genereranno costi superiori di 1,99 euro per alcune offerte fino ad oggi piuttosto allettanti per il pubblico. Perché è importante soffermarsi sull'argomento oggi? In queste ore, coloro che avevano un numero di minuti specifico da poter sfruttare ad ogni rinnovo, vedranno il pacchetto diventare molto più corposo. Il ...

Si aggiungono altre rimodulazioni Vodafone a quelle del 3 settembre : SIM dati colpite : Si aggiungono altre rimodulazioni Vodafone a quelle che tanto stanno facendo discutere in questi giorni (passaggio a minuti illimitati dal 3 agosto, con conseguente aumento del canone mensile di 1.99 euro dal primo rinnovo utile al 3 settembre): questa volta la modifica unilaterale del contratto interessa alcune SIM dati ricaricabili, e prevede l'applicazione di un sovrapprezzo di 4 euro/mese a fronte dell'erogazione di 40GB aggiuntivi (che ...

Vodafone continua con le rimodulazioni e ad agosto regalerà 30 GB per ogni ricarica : Stando ad alcune indiscrezioni, Vodafone offrirà a tutti i clienti che effettueranno una qualsiasi ricarica nel mese di agosto la promozione 30 Giga Free L'articolo Vodafone continua con le rimodulazioni e ad agosto regalerà 30 GB per ogni ricarica proviene da TuttoAndroid.

Rimodulazioni Vodafone dal 3 settembre? Dopo il bastone la carota - anche Special 50 GB a 8 euro : Le Rimodulazioni Vodafone purtroppo sono una realtà: a fronte di minuti illimitati di chiamate nazionali verso numeri fissi e mobili, molti clienti dell'operatore rosso da settembre si ritroveranno a pagare 1.99 euro al mese in più sul loro piano tariffario. Molte offerte Special sono coinvolte (qui un elenco esaustivo) e non è affatto un mistero il malcontento che serpeggia proprio tra chi si ritroverà la sua spesa telefonica più che lievitata. ...

“Rimodulati” da Vodafone? Aprite l’app : potreste scoprire la Special Unlimited 50GB a 8 euro/mese : Da 38 a 8 euro al mese: è l'evoluzione della Vodafone Special Unlimited 50GB, segnalata in corso di promozione a 8 euro al mese per alcuni clienti L'articolo “Rimodulati” da Vodafone? Aprite l’app: potreste scoprire la Special Unlimited 50GB a 8 euro/mese proviene da TuttoAndroid.

Federconsumatori contro l’ultima rimodulazione di Vodafone : “Restiamo alla finestra” : Secondo Federconsumatori, Vodafone vorrebbe recuperare così parte dei mancati introiti generati dal ritorno alla fatturazione mensile L'articolo Federconsumatori contro l’ultima rimodulazione di Vodafone: “Restiamo alla finestra” proviene da TuttoAndroid.

Ostacolate le ultime rimodulazioni Vodafone : Federconsumatori vuole appronfondire : Le rimodulazioni Vodafone del 3 settembre stanno alzando un polverone incredibile: gli utenti proprio non riescono a mandare giù il fatto di dover corrispondere, a partire dal primo rinnovo successivo alla data sopra indicata, il sovrapprezzo di 1.99 euro al canone mensile abituale (visto anche e considerato che le modifiche unilaterali sembrano riguardare quasi tutte le offerte Special al momento disponibili sul mercato). La protesta degli ...

Prime eccezioni con le rimodulazioni Vodafone di settembre : le ultime anticipazioni : Bisogna assolutamente tornare in queste ore su un argomento caldo come quello delle rimodulazioni Vodafone, in riferimento ad alcuni dettagli particolarmente interessanti per chi negli ultimi tempi ha attivato un'offerta winback. Come vi abbiamo riportato lo scorso fine settimana, infatti, bisogna tener presente che per una volta i rincari hanno colpito anche gli utenti che hanno deciso di dare nuovamente fiducia alla compagnia telefonica con un ...

Rimodulazione Vodafone Da Settembre 2018 : Aumenti Di 1 - 99 Euro : Rimodulazioni tariffe Vodafone Special: le offerte aumentano di 1,99 Euro dal 3 Settembre 2018. Vodafone rimodula ancora: +1,99 Euro al mese per molte offerte. Ecco quali Tornano le rimodulazioni Vodafone: 1,99 in più da Settembre per molte offerte Ci risiamo: Vodafone annuncia nuove rimodulazioni: alcune offerte costeranno 1,99 Euro in più al mese. Brutte notizie arrivano […]

Rimodulazione Vodafone Da Settembre 2018 : Aumenti Di 1 - 99 Euro : Rimodulazioni tariffe Vodafone Special: le offerte aumentano di 1,99 Euro dal 3 Settembre 2018. Vodafone rimodula ancora: +1,99 Euro al mese per molte offerte. Ecco quali Tornano le rimodulazioni Vodafone: 1,99 in più da Settembre per molte offerte Ci risiamo: Vodafone annuncia nuove rimodulazioni: alcune offerte costeranno 1,99 Euro in più al mese. Brutte notizie arrivano […]

Termine ultimo per le rimodulazioni Vodafone : SMS aumento in arrivo a giorni o offerta salva : Di certo le rimodulazioni Vodafone stanno contribuendo ad infiammare questa calda estate 2018. Gli aumenti che l'operatore applicherà su molte sue offerte già attive a partire dal mese di settembre non vanno proprio giù ai vecchi clienti e sono in molti a sperare di non essere raggiunti dall'SMS di notifica relativo all'adeguamento contrattuale. Ebbene, esiste una data limite dopo la qualche gli utenti non contattati appunto potranno tirare un ...

Vodafone rimodula le Special Minuti (tutte) : più 2€ dal 3 settembre : Vodafone rimodula di 2€ in più al mese le Special Minuti, tutte, da 10 a 30GB a partire dal 3 settembre. Sta informando i propri clienti con il classico SMS che avvisa della modifica contrattuale unilaterale a cui i clienti dell’operatore rosso dovrebbero essere abituati visto che lo ricevono spesso. È un’abitudine delle compagnie telefoniche operanti in Italia, le rimodulazioni al rialzo delle tariffe proposte a scopo di attrarre ...

Indigeste rimodulazioni Vodafone : le offerte Special coinvolte - aumenti dal 3 settembre : Non c'è tregua per via delle rimodulazioni Vodafone: le ultime, ufficializzate sul portale del gestore rosso, potrebbero far scoppiare molti clienti. La modifica unilaterale del contratto, effettiva a partire dal 3 settembre di quest'anno, coinvolge tantissime delle tariffe più gettonate, come la Special Minuti 30GB, in questi giorni attivata ed ancora in corso di attivazione da parte di tantissimi utenti che se la sono vista proporre ad un ...

Tutte le rimodulazioni Vodafone fisso : quanto si pagherà in più per ADSL e fibra : Non sono mancate nel corso di quest'anno solare le rimodulazioni Vodafone per la linea fissa, che si tratti di offerte ADSL o fibra poco importa. L'ultima, di cui avrete evidenza a partire dalla prima fattura in emissione dopo il 10 novembre 2018, prevede un aumento di 2.50 euro/mese, di modo da permettere all'operatore di continuare ad investire sulla propria rete, così da garantire sempre il massimo della qualità ai suoi utenti. Esordisce così ...