Vincenzo Nibali | intervento alla schiena riuscito | da valutare il recupero agonistico

Ciclismo : Vincenzo Nibali - ottimismo in vista dei Mondiali di Innsbruck : Quindici giorni dopo l’incredibile incidente sull’Alpe d’Huez [VIDEO] Vincenzo Nibali è pronto a rimettersi a pedalare. L’operazione a cui si è sottoposto nei giorni scorsi sta permettendo al fuoriclasse siciliano di accelerare la ripresa e guardare con ottimismo agli appuntamenti dell’ultima parte della stagione, Mondiali in primis. Nibali sta riprendendo ad allenarsi sui rulli, un primo passo da cui valutare poi il momento in cui passare alla ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali piange la scomparsa del nonno paterno. Aveva preso il suo nome : Vincenzo Nibali piange la scomparsa dell’amato nonno paterno da cui Aveva preso anche il nome di battesimo. Lo Squalo, che un paio di giorni fa si era operato alla decima vertebra toracica dopo l’incidente al Tour de France, era molto legato a questa figura, ricordato da tutti come una persona molto umile, un gran lavoratore dalla grande moralità. Negli anni ’30 era andato in Australia per cercare fortuna, era tornato poi in ...

Ciclismo - parla il medico che ha operato Vincenzo Nibali : “ha rischiato la paralisi delle gambe” : Il professor Broggi ha operato nella giornata di ieri Vincenzo Nibali, svelando come lo Squalo ha rischiato la paralisi alle gambe Intervento perfettamente riuscito per Vincenzo Nibali, operato ieri alla Clinica La Madonnina di Milano per ridurre la frattura composta della decima vertebra toracica. Un lungo riposo dopo un’ora di operazione, svolta dal professor Giovanni Broggi, un luminare nel campo della neurochirurgia, che ha ...

una strada secondaria con diverse incognite per chi punta a laurearsi Campione del Mondo.

Vincenzo Nibali si è operato : i tempi di recupero. Le prossime tappe dello Squalo verso Vuelta e Mondiali : Vincenzo Nibali ha risposto positivamente all’operazione a cui si è sottoposto questa mattina presso la Clinica Madonnina di Milano. Lo Squalo è stato costretto ad andare sotto i ferri dopo la dolorosa caduta al Tour de France che gli ha provocato una frattura composta della decima vertebra toracica e, per accelerare i tempi di recupero, ha scelto insieme allo staff medico di sottoporsi a una vertebroplastica percutanea. L’intervento ...

Caduta Nibali – Dalla Francia un importante messaggio per Vincenzo : il Sindaco dell’Alpe d’Huez scrive allo Squalo : Il Sindaco dell’Alpe d’Huez scrive a Vincenzo Nibali dopo la terribile Caduta al Tour de France E’ stato operato questa mattina, con successo, Vincenzo Nibali, a seguito delle conseguenze riportate nella Caduta sull’Alpe d’Huez, al Tour de France. Frattura di una vertebra toracica per lo Squalo della Bahrain Merida, che ha comunque stretto i denti e portato a termine quella tappa della Grande Boucle, per poi, ...

Vincenzo Nibali oggi si opera a Milano. Corsa contro il tempo per la Vuelta. Ipotesi piano B : Dodici giorni dopo il ritiro dal Tour de France, Vincenzo Nibali finisce sotto i ferri. Il 33enne siciliano era caduto a causa della cinghia della macchina fotografica di uno spettatore, riportando la frattura composta della decima vertebra toracica. Normalmente un infortunio di questo tipo richiede circa sei settimane di stop prima di tornare ad allenarsi. Lo Squalo dello Stretto non ha tutto questo tempo: nella sua testa, da oltre un anno, ...