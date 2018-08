VIDEO Ginnastica | Europei 2018 – Italia in trionfo con le juniores | le azzurrine si

oasport

(Di sabato 4 agosto 2018) "Salire sul podio è stato bellissimo, sentire l'Inno di Mameli è stato incredibile. Siamo state brave e abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo preposte". Queste le dichiarazioni all'unisono delle nuove Campionesse d'Europa: l'è sul trono del Vecchio Continente con le sue, le under 16 hanno trionfato a Glasgow sconfiggendo Russia e Gran Bretagna, portando così il titolo a casa per la prima volta nella storia. Doppietta d'oro per Giorgia Villa che ha anche trionfato nel concorso generale individuale. Ragazze raggianti ai microfoni della Federnel post-gara dove hanno espresso tutta la loro gioia e dove hanno avuto modo anche di presentarsi in questo. (foto Ventre/FGI)