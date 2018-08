VIDEO Adam Peaty firma il record del mondo | pazzesco 57 00 sui 100 rana! Che show agli

oasport

: Impressionante Adam #Peaty nei 100 rana a #Glasgow2018. Il britannico nuota in 57' netti stabilendo il nuovo primat… - RaiSport : Impressionante Adam #Peaty nei 100 rana a #Glasgow2018. Il britannico nuota in 57' netti stabilendo il nuovo primat… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Impressionante Adam #Peaty nei 100 rana a #Glasgow2018. Il britannico nuota in 57' netti stabilendo il nuovo primato mondiale… - novocaine_1619 : RT @RaiSport: Impressionante Adam #Peaty nei 100 rana a #Glasgow2018. Il britannico nuota in 57' netti stabilendo il nuovo primato mondiale… -

(Di sabato 4 agosto 2018)hato il nuovoDELdei 100 metri ranaEuropei 2018 di nuoto. Il fenomeno britannico ha dominato la gara e ha stampato un57.00 con un ritorno da 30.35 che ovviamente gli ha consegnato anche la meda d’oro davanti al connazionale James Wilby e al russo Anton Chupkov. Di seguito ildeldeldei 100 metri rana realizzato da. Foto: katacarix / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter