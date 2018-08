Viareggio | a 10 anni si taglia i capelli per donarli ai bimbi malati

ilgiornale

: @PaoloCerutti7 @Filippo_KN75 @MbCodone @EL10juve Certo, facciamo plusvalenze con i giocatori che in due anni hanno… - Noah80081204 : @PaoloCerutti7 @Filippo_KN75 @MbCodone @EL10juve Certo, facciamo plusvalenze con i giocatori che in due anni hanno… - maurobrambilla5 : Adesso pensiamo a Viareggio che aspetta la verità da 28anni. - per le altre cose abbiamo tempo 28 anni di tempo per… - Upupa234 : @8cycling La Riviera Romagnola è decisamente meglio perché offre molto più e a prezzi inferiori . Per 17 anni sono… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Una storia intrisa d'amore e di solidarietà quella che ci giunge dadove Alba, una bambina di soli 10, ha deciso dire la sua lunga treccia fatta crescere pazientemente in 4per donarla a qualche altra piccina che ha perso ia causa della chemioterapia. La vicenda, che per prima è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno, sta pian piano commuovendo tutto lo Stivale.Tiziana, la mamma della piccola Alba, ha dichiarato che tutto è nato da una notizia letta per puro caso sul noto social network Facebook: "negli Stati Uniti sui social molti ragazzi, soprattutto maschi, venivano presi in giro perché si lasciavano crescere i. Questi ragazzi spiegavano che non era una moda, ma un modo per poter donare ia bambini, adolescenti e persone rimaste calve in seguito alla chemioterapia. Ho deciso di informarmi per capire se fosse una notizia vera o ...