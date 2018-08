Via il reato di razzismo Ma Salvini e Di Maio frenano subito Fontana

"Notizia di reato infondata". Il ministro Savona archiViato nell'inchiesta per usura bancaria : Il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli, ha archiviato "per infondatezza della notizia di reato" l'inchiesta per usura bancaria a carico di 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e Popolare di Bari, ma anche di Banca d'Italia e Ministero del Tesoro, fra cui l'attuale ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona. I vertici degli istituti di credito erano indagati per aver praticato - secondo l'ipotesi della ...

Fausto Brizzi - chiesta archiViazione per la presunta violenza sessuale su tre attrici : reato non commesso! Cosa ne pensate? : Il caso che riguardava il regista era esploso a poca distanza dalla vicenda Weinsten. Ex inviato delle «Iene» intervistò donne che raccontavano di avances da parte del regista Brizzi E’ stata chiesta l’archiviazione nei confronti del noto regista cinematografico, Fausto Brizzi, accusato di violenza sessuale per tre diversi episodi. Secondo la procura di Roma, che aveva iscritto Brizzi sul registro degli indagati dopo la denuncia delle tre ...

Brizzi - chiesta l’archiViazione per l’accusa di violenza sessuale : non c’è il reato : Il caso che riguardava il regista era esploso a poca distanza dalla vicenda Weinsten. Ex inviato delle “Iene” intervistò donne che raccontavano di avances da parte del regista

Brizzi - chiesta archiViazione per la presunta violenza sessuale su tre attrici : reato non commesso : E’ stata chiesta l’archiviazione nei confronti del noto regista cinematografico, Fausto Brizzi, accusato di violenza sessuale per tre diversi episodi. Secondo la procura di Roma, che aveva iscritto Brizzi sul registro degli indagati dopo la denuncia delle tre attrici, il regista non ha commesso alcun reato. Brizzi è stato interrogato a aprile scors...

SaViano è ufficialmente indagato per il reato di diffamazione - la Procura : 'Atto dovuto' : Roberto Saviano è da oggi indagato per il reato di diffamazione dopo la denuncia presentata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non indietreggio, mai avuto paura esordisce lo scrittore mentre la Procura di Roma parla di atto dovuto. Salvini dal canto suo insiste: Non ritiro la denuncia, è il minimo. Ricordiamo che il tutto è partito lo scorso 19 luglio, quando il ministro dell'Interno ha presentato formale denuncia su carta intestata del ...

Meloni : "Via il reato di tortura per far lavorare meglio gli agenti" | Scoppia la polemica : proposta irricevibile : Scontro sui social e fuori dopo la proposta della leader di Fratelli d'Italia secondo la quale con l'introduzione del reato di tortura"gli agenti sono stati mortificati"

