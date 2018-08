Vertice sulla manovra di bilancio | Conte e Tria confermano flat tax e reddito di

Vertice sulla manovra - per Tria complesso far quadrare i conti (anche senza flat tax e reddito di cittadinanza) : Primo esame a Palazzo Chigi della prossima legge di bilancio. Si sono riuniti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri Enzo Moavero.È soprattutto il confronto fra chi ha promesso provvedimenti importanti di spesa - ad ...

Conti pubblici - Vertice di governo sulla legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga verso i 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti, livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...

Wang Qishan in silenzio sulla 'guerra dei dazi'. Una lotta al Vertice del Partito : Essi dicono anche che Wang è il più dotato [nell'economia] ed anche il più leale con Xi Jinping. Vi sono anche voci che gli Stati Uniti intendono invitare Wang Qishan per rimpiazzarlo con Liu He nel ...

Salvini si impone sulla Trenta : Vertice a Palazzo Chigi senza la titolare della difesa - linea dura su missioni Ue : Il governo è compatto, assicura il ministro dell'Interno che dell'emergenza ha parlato anche al Quirinale con il capo dello Stato. L'Italia chiederà un ripensamento delle missioni internazionali, ma ...

Scuola - Vertice a Palermo sulla "piaga" del precariato in Sicilia : Il precariato nella Scuola è una pratica comune, ma in alcune regioni talmente abusato che finisce per diventare una vera e propria piaga per l'istituzione scolastica e per la società. E così il ...

Non solo migranti : che cosa ha deciso il Vertice Ue sulla riforma dell'Eurozona : All'Euro Summit via libera al potenziamento del Meccanismo di stabilità, che assume il ruolo di 'paracadute' anche per il Fondo di risoluzione bancaria. Tempi lunghi per la garanzia unica europea dei ...

Migranti - c'è l'accordo del Vertice europeo sulla proposta italiana : Teleborsa, - E' stata una giornata lunghissima e faticosa, ma il vertice europeo di ieri 28 giugno, durato ben tredici ore, si chiude con un importante passo avanti sui Migranti . C'è l'accordo dei 28 ...

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del Vertice a 7 sui migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Debiti - de Magistris avverte dopo il Vertice con Mattarella : svolta sulla riscossione : Il giorno dopo il vertice al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco Luigi de Magistris ha messo al corrente la giunta - su grandi linee - dei contenuti del ...