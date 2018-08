Venezia | tragedia in Laguna | imbarcazione travolge e uccide due pescatori DETTAGLI

meteoweb.eu

: #Venezia La tragedia dei due pescatori veneziani morti, investiti e uccisi da un barchino con quattro ragazzi a bor… - corriereveneto : #Venezia La tragedia dei due pescatori veneziani morti, investiti e uccisi da un barchino con quattro ragazzi a bor… - VistanetCA : #Venezia - #tragedia in #laguna: peschereccio travolto da motoscafo, morti due uomini - LiveSicilia : Tragedia a Venezia -

(Di sabato 4 agosto 2018)nelladi,a Sant’Andrea San Nicoletto Lido, dove un’ha travolto e ucciso due. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzanotte. Le due vittime, due, erano a bordo di un’, in quel momento, ferma quando sono state investite da una barca con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto oltre alla Polizia e i Vigili del Fuoco. L’viaggiava ad alta velocità: gli occupanti della barca investitrice, secondo quanto appreso dall’ANSA, sono quattro giovanini, due ragazzi e due ragazze. Condotti dalle forze dell’ordine all’ospedale Santi Giovanni e Paolo per accertamenti, sono stati medicati per lievi escoriazioni e poi dimessi, a disposizione degli investigatori. I quattro sono stati anche ...