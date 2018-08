Venezia | scontro tra un motoscafo e una barca di pescatori | 2 morti e 4 feriti

Venezia - scontro tra taxi e barca in Laguna : 2 morti e 4 feriti. Le vittime sono pescatori : Venezia - Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella Laguna di Venezia , nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del...

Venezia - scontro in laguna fra taxi e barca : 2 morti e 4 feriti : Incidente tragico ieri sera 3 agosto, alle 23.30, in laguna a Venezia : un taxi acqueo e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è drammatico: due morti e quattro feriti . Lo scontro fra ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che ...