VENEZIA | INCIDENTE MOTOSCAFO-BARCA PESCATORI | 2 MORTI Ultime notizie scontro | il

VENEZIA - incidente tra motoscafo e barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie scontro : ci sono anche 4 feriti : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:42:00 GMT)

VENEZIA - incidente in laguna : due morti e 4 feriti : L'incidente tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del Lido

VENEZIA : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all'altezza dell'area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti. Sul posto stanno convergendo l

TV - Rai3 : le inchieste di “Report” - dall’incidente ferroviario di Pioltello all’identità di VENEZIA : Nuovo appuntamento con Report, in onda lunedì 11 giugno alle 21.15 su Rai3. Si parte con: “Buon viaggio”di Giovanna Boursier e la collaborazione di Ilaria Proietti e Greta Orsi. Il 25 gennaio il treno regionale partito alle 5.32 da Cremona e diretto a Milano deraglia appena passata la stazione di Pioltello, con 350 pendolari a bordo. Muoiono tre donne e i feriti sono circa 50. Nel punto dove comincia il deragliamento, 800 metri prima ...