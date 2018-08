Venezia | ancora un incidente in Laguna | un morto e 4 feriti per un’onda anomala

Venezia e il caso Coen - ha ancora senso distinguere tra film e serie tv? : Con il Festival di Venezia che si avvicina, e la polemica poche-donne-sì, poche-donne-no scoppiata dopo l’annuncio della selezione ufficiale, a causare l’alzata di sopracciglio di molti addetti ai lavori o appassionati è stata un’altra questione: fratelli Coen. Quando è arrivato l’annuncio che il film originale Netflix del celebre duo sarebbe stato in concorso in molti (io) sono caduti dal pero, chiedendosi: ma non era una serie tv? E infatti, ...

Festival di Venezia 2018 - la Mostra ancora una volta fa impallidire le ultime e mediocri edizioni del Festival di Cannes : Guadagnino, Martone e Minervini gli italiani in concorso. E poi Cuaron, i fratelli Coen, Mike Leigh, Schnabel ed Assayas fra i 21 nomi più attesi a contendersi il Leone d’oro oltre al già annunciato Damien Chazelle con First man in apertura. È una Venezia “monstre” quella annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera, ricchissima di autori, star e annunciate sorprese il tutto sparso con equilibrio nelle varie sezioni. Quantità e ...

Diretta/ Fiorentina Venezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : primo tempo - ancora nessun gol : Diretta Fiorentina Venezia, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i viola giocano contro i lagunari, che ripartono dalla Serie B(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Maltempo - Coldiretti Venezia : “Colpita ancora la riviera del Brenta” : A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai chicchi di grandine paragonabile a ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento è ancora in finale! Venezia si arrende in gara-4 : La Dolomiti Energia Trento è ancora in finale. La squadra di coach Buscaglia raggiunge l’Olimpia Milano nell’ultimo atto dei Playoff di Serie A, dopo aver sconfitto in gara-4 la Reyer Venezia per 84-76. Trento chiude, dunque, la Serie per 3-1 e andrà a caccia del suo primo Scudetto. In casa Trento grande prestazione di Dustin Hogue, autore di una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Decisivi anche i 17 punti di Shavon Shields e i ...