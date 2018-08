Velivolo precipita in montagna sopra a Flims | GR

AEREO CADUTO IN MESSICO/ Ultime notizie - precipitato Velivolo con 100 persone a bordo : ci sono superstiti : Tragedia in MESSICO , precipitato AEREO con 100 persone a bordo . La compagnia Aeromexico ha confermato in un tweet l'incidente, la tv locale segnala superstiti (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 00:25:00 GMT)

Piloti fumano in cabina - sull’aereo scatta allarme : il Velivolo precipita per 6mila metri : L'aereo avrebbe perso improvvisamente quota dopo una serie di errori e mancanze dei Piloti che ora risultano indagati dall'agenzia dell'aviazione civile cinese. I passeggeri sono stati costretti a indossare le maschere di ossigeno ma alla fine il velivolo è atterrato senza conseguenze.Continua a leggere

Incidente aereo : precipita Velivolo monoposto - il pilota tenta l’ammarraggio e si salva : Un aereo monoposto è precipitato in mare nell’area del molo di Schisò (Giardini Naxos, nel Messinese). Il velivolo ha improvvisamente perso il suo assetto di volo: il pilota ha tentato un ammaraggio e si è salvato. E’ stato soccorso e portato a riva. La dinamica dell’Incidente è in corso di accertamento. Sul posto Guardia Costiera, carabinieri, vigili del fuoco e 118. L'articolo Incidente aereo: precipita velivolo monoposto, il ...