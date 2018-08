Monta il dissenso M5S sui Vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino : "Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole" : Dopo la senatrice Elena Fattori, anche Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice Fattori'.'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa ...