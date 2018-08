Vaccini | ordine dei medici | “No al rinvio dell’obbligo di presentare i certificati per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) L’deisi oppone all’emendamento suiapprovato con il decreto Milleproroghe. “No aldi un annodivaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi”, è la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale, Filippo Anelli. L’emendamento, afferma, “non risponde all’evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni. Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza“. Frasi di opposizione alla misura che arrivano mentre in Toscana la giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enrico Rossi è pronta ail prima possibile un progetto di legge per “annullare” proprio gli effetti degli emendamenti con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di ...