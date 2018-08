Vaccini | occorre mantenere alta la guardia | i casi di pertosse di Bergamo dimostrano

meteoweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) In merito al recente caso di cronaca delle due neonate morte di, l’approfondimento del Prof Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali LA LEGGE SUI– Isono certamente tra i prodotti farmaceutici più controllati e sicuri attualmente in uso. Nonostante ciò campagne denigratorie, come quella basata sulla possibile relazione con l’autismo, che è risultata dopo rigorose verifiche scientifiche essere fondata su dati completamente falsi e volutamente falsificati, continuano ad essere alimentate, creando grande confusione e alimentando una pericolosa ed ingiustificata insicurezza in alcune famiglie. La decisione di rendere obbligatori per legge dieciper l’infanzia è stata dettata dall’amara evidenza che nel nostro paese le soglie di copertura vaccinale richieste dall’Organizzazione Mondiale della ...