Vaccini : occorre mantenere alta la guardia : i casi di pertosse di Bergamo dimostrano l’importanza della prevenzione e dell’informazione : In merito al recente caso di cronaca delle due neonate morte di pertosse a Bergamo, l’approfondimento del Prof Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali LA LEGGE SUI Vaccini – I Vaccini sono certamente tra i prodotti farmaceutici più controllati e sicuri attualmente in uso. Nonostante ciò campagne denigratorie, come quella basata sulla possibile relazione con l’autismo, che è risultata dopo ...