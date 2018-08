Vaccini | nel M5S anche Trizzino contesta | “Nessuna deroga all’obbligo | ho visto bimbi

Vaccini - rottura nel M5S : anche Trizzino annuncia il suo no a slittamento obbligo : «Non si ritenga che per garantire l'accesso agli asili nido ed alle scuole materne si possa immaginare qualsiasi forma di deroga sull'obbligo a vaccinare i bambini. Non si ritengano...

Vaccini - slitta al 2019 l'obbligo per le scuole dell'infanzia : s'incrina fronte no-vax nel M5s : slitta di dodici mesi, quindi all'anno scolastico 2019-20, l'obbligo vaccinale nella scuola d'infanzia e negli asili nido. Lo ha deciso l'Aula di Palazzo Madama votando a larga maggioranza - 149 ...

Vaccini - l’Oms : “In aumento la copertura di morbillo nel 2017” : Nel nostro paese è cresciuta la copertura vaccinale per il morbillo. In realtà, stando all’ultimo rapporto dell’Oms Europa e Unicef, non è mai stata così alta sia per la prima dose che per la seconda. In particolare, nel 2017 si è raggiunta una copertura del 92 per cento, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente e il 7 per cento in più rispetto al 2015, tra gli anni più “neri” per questo tipo di ...

Vaccini - difterite-tetano-pertosse : il 90% dei neonati nel mondo è immunizzato : Nel 2017 in tutto il mondo sono stati circa 123 milioni i bambini, 9 su 10, che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro difterite-tetano-pertosse. “Una immunizzazione che li ha protetti da infezioni che possono causare gravi malattie, invalidità o essere fatali“, sottolinea il report dell’Oms-Unicef pubblicato oggi. Dal 2015, la percentuale di bambini che hanno ricevuto il ciclo completo della vaccinazione di routine ...

Vaccini - OMS-UNICEF : nel 2017 123 milioni di bambini immunizzati - è un record : Oms e Unicef hanno reso noto che si è registrato un record di bambini vaccinati nel 2017: sono stati 123 milioni. I dati aggiornati mostrano che 9 bambini su 10 nel 2017 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino di difterite-tetano-pertosse (DTP); nel 2017, a livello globale, sono stati vaccinati 4,6 milioni di bambini in più rispetto al 2010 a causa della crescita della popolazione mondiale; 167 paesi hanno incluso una seconda dose di vaccino ...

Vaccini - Aifa : 4.800 reazioni avverse nel 2017 - nessun morto : Vaccini, Aifa: 4.800 reazioni avverse nel 2017, nessun morto Vaccini, Aifa: 4.800 reazioni avverse nel 2017, nessun morto Continua a leggere L'articolo Vaccini, Aifa: 4.800 reazioni avverse nel 2017, nessun morto proviene da NewsGo.

Vaccini - Aifa : 4.800 reazioni avverse nel 2017 - nessun morto : Sono state 6.696, nel 2017, le segnalazioni di reazioni avverse alle vaccinazioni inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, e di queste 4.821 si riferiscono a casi verificatisi nell'anno ...

Vaccini : 4.800 reazioni avverse nel 2017 - nessun morto : Sono state 6.696, nel 2017, le segnalazioni di reazioni avverse alle vaccinazioni inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, e di queste 4.821 si riferiscono a casi verificatisi nell’anno stesso, mentre i restanti casi erano relativi ad anni precedenti. Nell’80% si è trattato di reazioni non gravi e in nessun caso hanno causato la morte della persona vaccinata, sulla base dei criteri internazionali per la valutazione del ...

Letterati in campo per i Vaccini - come nel Settecento : A cura del prof. Manlio Pastore Stocchi, filologo e critico letterario, vice presidente dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti, socio linceo.Caro Brunori, ho letto con interesse il tuo nuovo intervento sui vaccini e, come già in passato per altri tuoi incisivi contributi sul medesimo tema, sento il dovere di esprimere anche ora il mio pieno consenso alla tua opera di seria informazione circa una questione di così alto ...

Morbillo - boom di casi nel Regno Unito. Il Times attacca Lega e M5S sui Vaccini : La stampa inglese contro Lega e M5S sui vaccini. Un commento sul quotidiano britannico Times attacca duramente le due forze politiche al governo analizzando i dati che vedono più che...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini scavalca M5S : 'Inutili e dannosi'. Di Maio : 'Opinioni personali' : 'Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi'. Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo perché M5S e ...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini scavalca M5S : «Inutili e dannosi». Di Maio : «Opinioni personali» : «Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi». Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo...

Vaccini si Vaccini no. Nel governo giallo-verde sale la tensione : Il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo rivendica la competenza sul tema, sottolinea la funzione essenziale della vaccinazione e ricorda che non sta alla politica ma alla scienza disquisire sull'...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini : «Dieci sono inutili e dannosi». Di Maio : «Opinioni personali» : «Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi». Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo...