Vaccini | Lorenzin | Stato non garantisce più salute pubblica

Vaccini - ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con Lorenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

Vaccini Ora basta solo l'autocertificazione - poi cambio della Legge Lorenzin : Quello dei Vaccini "non è un problema di pro-scienza o anti-scienza, ma una questione che riguarda solo il modo in cui un Paese sceglie la propria strategia di prevenzione " spiega Giulia Grillo in ...

"L'autocertificazione dei Vaccini è un finto escamotage". Intervista a Beatrice Lorenzin : Il decreto che porta il suo nome sarà molto presto modificato in Parlamento, nelle intenzioni del Governo. Beatrice Lorenzin ha condotto nella scorsa legislatura la battaglia per portare a 10 i vaccini obbligatori per l'accesso a scuola, ma in attesa dell'esito del dibattito parlamentare ha già visto prorogare per un altro anno, con una circolare interministeriale firmata da Giulia Grillo (Salute) e Marco Bussetti (Istruzione), il ...

Vaccini - Grillo : decreto Lorenzin ha creato cicatrice profonda : Roma,, askanews, - Il Dl Lorenzin, ha aggiunto, "ha creato una cicatrice profonda creando una contrapposizione che non porta a nulla e a una grande confusione burocratica". Lo ha detto la ministra ...

Vaccini - è ufficiale : basterà l'autocertificazione per entrare a scuola. Lorenzin : 'Chi controlla?' : Le nuove regole sono state presentate stamattina dai ministri della Salute e dell'Istruzione. l'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio, ma la scadenza 'non è perentoria'. Il ...

"Un disegno di legge per cambiare il decreto Lorenzin sui Vaccini" : "La modifica della legge Lorenzin verrà fatta da una legge di iniziativa parlamentare su cui i parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, in totale accordo, stanno attualmente lavorando, e che mi auguro verrà presentata già la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso di una conferenza stampa sui vaccini.Nel corso della conferenza stampa, Grillo ha confermato l'anticipazione di ...

Vaccini - la Lorenzin : “Il pregiudizioni vince sulla verità scientifica” : “Oggi il campione @Zaytsev e la sua famiglia sono stati sottoposti ad un feroce e violento attacco via social solo per aver postato la foto di un gesto che dovrebbe essere normale: la vaccinazione della figlia. Nel frattempo e’ stata varata una circolare interministeriale che di fatto depotenzia l’attuazione pratica del decreto Vaccini. Non ho colto valutazioni sulle coperture vaccinali o su come si garantira’ la ...

Vaccini - Lorenzin : “Non rispettare decreto è scelta politica” : “Io sono un politico che ha fatto una scelta molto difficile, assumendomi le responsabilità in base ai dati scientifici. I dati che avevamo dal punto di vista epidemiologico sul morbillo e su quelle che erano una volta le cosiddette obbligatorie erano dati veramente molto complessi che indicavano una grande criticità della situazione italiana, della copertura di massa. Il fatto che non si rispetti il decreto diventa una scelta ovviamente ...

Vaccini - così il Governo aggira il decreto Lorenzin : "Pronta la proroga" : Settimana decisiva per il futuro dell'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bambini a scuola. A quanto si apprende il ministero della Salute, d'accordo con il Miur, sta lavorando velocemente ad...

Vaccini - SALVINI : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Vaccini - Salvini : “10 sono troppi”. Di Maio lo segue : “Rivedere il decreto Lorenzin”. E sottosegretario M5s vede Free Vax : Prima Matteo Salvini contro i dieci Vaccini obbligatori, quindi lo segue Luigi Di Maio che rilancia: “Rivedere il decreto Lorenzin”. Ma la notizia che più fa discutere risale a ieri: il sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti ha ricevuto una delegazione Free Vax al Viminale. “Incontro privato tra vecchi amici”, si è giustificato interpellato da ilfattoquotidiano.it. L'articolo Vaccini, Salvini: “10 sono ...

Vaccini : ecco cosa prevede contratto di governo - verso il superamento del dl Lorenzin : E’ piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il documento su cui poggia l’esecutivo ‘giallo verde’ dedica in realtà solo poche righe, nel capitolo sanità, alla questione vax/no-vax (pag.41). Lasciando intendere, tra le righe, che si punta comunque al superamento della legge Lorenzin, contro la ...

Vaccini - Beatrice Lorenzin : “Le frasi di Salvini sono gravi nella forma e nella sostanza” : “Il ministro Salvini dice di ritenere le vaccinazioni inutili, pericolose e dannose: è un’affermazione grave nella forma e nella sostanza. Che sia il ministro degli Interni a dettare la linea sulla sanità è un fatto che non ha precedenti nella storia recente della Repubblica”. Lo dice Beatrice Lorenzin, deputata ed ex ministro della Salute, parlando coi cronisti a Montecitorio. Per Lorenzin è un’affermazione “molto ...

Salvini contro i Vaccini - Lorenzin : 'Affermazioni gravi - distruggono tutto il lavoro fatto' : 'Il ministro Salvini dice di ritenere le vaccinazioni inutili, pericolose e dannose: è una affermazione grave sia nella forma che nella sostanza. Che sia il ministro degli Interni a dettare la linea ...