Vaccini | l' Ordine dei Medici | No al rinvio dell' obbligo per l' iscrizione a

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".

Vaccini - ordine dei medici : “No al rinvio dell’obbligo di presentare i certificati per l’iscrizione alla scuola materna e ai nidi” : L’ordine dei medici si oppone all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi”, è la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale, Filippo Anelli. L’emendamento, afferma, “non risponde all’evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni. ...

