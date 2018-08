Vaccini | l’obbligo slitta Anche Trizzino M5S si dissocia | «Ho visto tanti bimbi morire»

Vaccini - nel M5S anche Trizzino contesta : “Nessuna deroga all’obbligo - ho visto bimbi morire” : Il deputato e soprattutto medico dell’Ospedale dei bambini di Palermo contesta la linea della contrarietà ai Vaccini dopo l'emendamento che fa slittare di un anno l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione all'asilo. "In 40 anni di medico ho visto bambini morire a causa di morbillo, meningite ecc, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post Vacciniche" ha sottolineato Giorgio Trizzino.Continua a ...

Vaccini : il Senato approva il rinvio dell’obbligo per le scuole infanzia al 2019 : approvati dall’aula del Senato, nel corso dell’esame del decreto milleproroghe, gli emendamenti identici M5s-Lega che rinviano l’applicazione dell’obbligo di presentare i certificati di avvenuta vaccinazione per l’iscrizione scolastica dei bimbi da 0 a 6 anni al 2019-20, facendolo di fatto slittare di un anno scolastico. Gli emendamenti, che modificano la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale, erano stati ...

Vaccini - slitta al 2019 l’obbligo per nidi e scuole materne : (foto: Westend61/Getty Images) Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato due emendamenti identici che la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, facendo slittare al 2019/2020 l’esclusione dalle scuole materne e dai nidi dei bambini non vaccinati. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019 ormai alle porte (previsto dal 5 settembre al 17 dello stesso mese) tutti i bambini “compresi quelli sprovvisti di documentazione ...

Vaccini - Ricciardi (Iss) : slitta l’obbligo? Grave irresponsabilità : “Un atto di grande irresponsabilità privo di razionale etico e scientifico che metterà a rischio la salute di migliaia di bambini, chi pagherà quando si realizzeranno le sue conseguenze?“: lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, in riferimento all’emendamento al dl Dignità che fa slittare di un anno l’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola. L'articolo ...

Vaccini - M5s e Lega presentano due emendamenti per rimandare l’obbligo per i bambini fino a 6 anni al 2019-2020 : M5S e Lega hanno presentato due emendamenti identici all’articolo 6 del Decreto milleproroghe, oggi all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, che puntano a procrastinare all’anno scolastico 2019- 2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, dei bambini le cui famiglie non presentino la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Una sorta di diga ...

Vaccini - stop all’obbligo ed esami prevaccinali - le proposte del M5S Lazio : (foto: Voisin/Phanie/Getty Images) Vaccini sì, Vaccini no: dal M5S del Lazio arriva la proposta di una revisione del sistema di vaccinazioni, con nuovi criteri restrittivi rispetto alle procedure vaccinali, che devono essere maggiormente personalizzate in base alle condizioni di salute fisica e mentale: insomma, l’ipotesi va verso lo stop dell’obbligo. Questa revisione è stata inserita nella proposta di legge n. 52 dello scorso 17 ...

Vaccini - il governo va verso l’obbligo flessibile (ma serve l’anagrafe digitalizzata) : Il governo lavora a un testo che dovrebbe ammorbidire le sanzioni e puntare sulla consapevolezza dei cittadini. Il Pd attacca. E il morbillo continua a fare morti in Europa

Vaccini - AIFA : cresce l’uso e la spesa per effetto dell’obbligo : In conseguenza del decreto che lo scorso anno ha introdotto l’obbligatorietà delle immunizzazioni per l’accesso ad asili nido e scuole d’infanzia, cresce l’uso e la spesa per i Vaccini in Italia: ciò si è tradotto in un aumento del 36,6% della spesa per Vaccini fra il 2016 e il 2017, in particolare per quello contro il morbillo (+66,2%, e nel caso del vaccino morbillo-parotite-rosolia e varicella +89,5%). Il rapporto ...

Vaccini - i genitori di bambini oncologici : “No alla riduzione dell’obbligo” : Federazione Italiana Associazioni genitori Oncologia Pediatrica esprime “forte allarme per quanto annunciato dalla Ministra della Salute Giulia Grillo circa la possibilita’ per i genitori di autocertificare l’avvenuta vaccinazione, in sostituzione del certificato rilasciato dalle ASL per l’iscrizione a scuola”. “Siamo estremamente preoccupati – ha affermato il presidente di Fiagop Onlus, Angelo Ricci ...