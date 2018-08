Vaccini | lettera mamme bimbi trapiantati | ' tutelare i nostri figli'

Letterati in campo per i Vaccini - come nel Settecento : A cura del prof. Manlio Pastore Stocchi, filologo e critico letterario, vice presidente dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere e Arti, socio linceo.Caro Brunori, ho letto con interesse il tuo nuovo intervento sui vaccini e, come già in passato per altri tuoi incisivi contributi sul medesimo tema, sento il dovere di esprimere anche ora il mio pieno consenso alla tua opera di seria informazione circa una questione di così alto ...