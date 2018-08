Vaccini | la Toscana pronta ad “annullare” la decisione del governo | “Legge per l’obbligo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) Il Parlamento ha appena rinviato di un annovaccinale per i bambini delle scuole dell’infanzia ma lanon ci sta: la giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enrico Rossi èa presentare il prima possibile un progetto di legge pergli effetti degli emendamenti con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020di vaccinazione. Promotori della proposta di legge sono l’assessore alla Salute Stefania Saccardi e il presidente della commissione Sanità del consiglio regionale, Stefano Scaramelli, che nelle ultime ore hanno parlato di “un atto da irresponsabili” da parte di una politica che dovrebbe “prendere decisioni per il bene di tutti e non mettere in dubbio la scienza”. “Incon la legge Lorenzin eravamo riusciti a riportare i tassi vaccinali al 95 per cento – ...