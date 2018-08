Vaccini | la ministra Grillo | «Nessun passo indietro»

Vaccini - i medici : “No a rinvio obbligo”. Ministra Grillo : “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a vaccinarsi” : Alla fine è intervenuta direttamente la Ministra della Salute Giulia Grillo. “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni“, ha scritto su Facebook dopo che, dai medici alle Regioni, sono arrivate critiche all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “È stata sospesa per un anno una dello tre forme sanzionatorie della legge ...

Cara ministra Grillo - bene sui Vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...

Vaccini - senatrice M5S a ministra Grillo : 'Le auguro che con l'autocertificazione i genitori dichiarino il vero' : «Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, si rivolge così, in un post pubblicato sulla propria pagina facebook, al ministro della Salute Giulia Grillo che annunciando di aspettare un bambino ha anche confermato che il governo cambierà con una proposta di legge l'obbligo di vaccinazione per ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra 'Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio' : Lei per suo figlio non ha avuto scelta. E il tema dei Vaccini lo sente particolarmente, soprattutto in un momento in cui in discussione c'è l'obbligatorietà delle vaccinazioni che, come ha spiegato la ...

'Obbligatorietà flessibile sui Vaccini' - la ministra Giulia Grillo - : Roma, 5 lug., askanews, - Con la nuova legge allo studio 'non manterremo l'Obbligatorietà dei vaccini come previsto oggi, altrimenti non cambieremmo la legge'. Lo ha annunciato la ministra della ...

Vaccini - con la ministra Grillo è iniziata l’era della “tolleranza” : (Foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Nessuna modifica (per ora) all’obbligo vaccinale in sé, ma una piccola serie di cambiamenti orientati verso una maggiore “tolleranza burocratica”. Questo il sunto, per quanto riguarda il rapporto tra vaccinazioni in età pediatrica e accesso a scuola, della conferenza stampa di questa mattina a Roma che ha visto la presenza di Giulia Grillo, titolare del ministero della Salute. In ...

Vaccini - a scuola con l autocertificazione. La ministra Grillo 'Sono incinta - li farò a mio figlio presto una legge' : 'Tra qualche mese nascerà il mio primo figlio, ovviamente sarà mia premura farlo vaccinare, esattamente come il 96% degli italiani. Non sono una no vax, ha voluto sottolineare la ministra grillina ...