Vaccini | la ministra Grillo | nessun passo indietro L' obbligo resta

Vaccini - i medici : “No a rinvio obbligo”. Ministra Grillo : “Nessun passo indietro - bambini dovranno vaccinarsi” : Alla fine è intervenuta direttamente la Ministra della Salute Giulia Grillo. “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni“, ha scritto su Facebook dopo che, dai medici alle Regioni, sono arrivate critiche all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “Nessun passo indietro sull’obbligo vaccinale”, ha ribadito. ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : "Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni" : "Speravo di non dover intervenire per l’ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario, che in troppi trascurano". Accusata da più parti ...

Vaccini - i medici : “No a rinvio obbligo”. Ministra Grillo : “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a vaccinarsi” : Alla fine è intervenuta direttamente la Ministra della Salute Giulia Grillo. “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni“, ha scritto su Facebook dopo che, dai medici alle Regioni, sono arrivate critiche all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “È stata sospesa per un anno una dello tre forme sanzionatorie della legge ...

Cara ministra Grillo - bene sui Vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...

Vaccini - senatrice M5S a ministra Grillo : 'Le auguro che con l'autocertificazione i genitori dichiarino il vero' : «Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, si rivolge così, in un post pubblicato sulla propria pagina facebook, al ministro della Salute Giulia Grillo che annunciando di aspettare un bambino ha anche confermato che il governo cambierà con una proposta di legge l'obbligo di vaccinazione per ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra : "Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio" : "Auguri per la sua gravidanza, io mio figlio non l'ho potuto vaccinare". Comincia così il post della senatrice grillina che apre un confronto a distanza tra le anime del Movimento pronto a cambiare la legge sull'obbligo

Vaccini - ministra Grillo : 'A scuola con autocertificazione. Poi toglieremo l'obbligo' : Di fatto ad asilo nido, materne, elementari e medie non si dovranno più fornire i documenti ufficiali delle Asl. Intanto Lega e M5s sono al lavoro per preparare un progetto di modifica della legge ...

Vaccini - con la ministra Grillo è iniziata l'era della 'tolleranza' : Confermata la possibilità di autocertificare le vaccinazioni per accedere a scuola. Il termine del 10 luglio diventa 'non perentorio'. Come funziona quindi?