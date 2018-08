Vaccini | i medici | “No a rinvio obbligo” Ministra Grillo | “Nessun passo indietro

Vaccini - in campo l’ordine dei Medici : “no” al rinvio dell’obbligo per le scuole : Presa di posizione della Federazione nazionale degli ordini dei Medici, mentre il ministero della Salute spiega che «col ministro dell’Istruzione daremo priorità a chi non può scegliere»

Vaccini - rivolta dell'Ordine dei medici : «No al rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a scuola» : «No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi». È la posizione espressa dal...

Vaccini - l'ordine dei Medici dice 'no' al rinvio dell'obbligo : 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle migliori condizioni per lavorare',...

Vaccini - appello al Parlamento dell Ordine dei Medici 'No al rinvio di un anno'. Il ministro Grillo ' Nessun passo indietro sull obbligo' : 'No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi'. E' netta la posizione della Federazione nazionale degli ordini dei ...

Vaccini - Ordine Medici : no rinvio obbligo : L'emendamento "non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni-afferma-lanciamo un appello al Parlamento affinchè rispetti la scienza".

Vaccini - l'Ordine dei Medici : "No al rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a scuola" : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza' . Infine, il presidente dell'Odg chiosa: ' L'articolo 32 della nostra Costituzione tutela la Salute come fondamentale diritto dell'...

Vaccini - Ordine Medici : no rinvio obbligo : L'emendamento "non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni-afferma-lanciamo un appello al Parlamento affinchè rispetti la scienza".

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".

Vaccini - Ordine dei medici contro rinvio obbligo/ Ultime notizie : “Rispettate la scienza” : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:53:00 GMT)

Vaccini - i medici : “No a rinvio obbligo”. Ministra Grillo : “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a vaccinarsi” : Alla fine è intervenuta direttamente la Ministra della Salute Giulia Grillo. “Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni“, ha scritto su Facebook dopo che, dai medici alle Regioni, sono arrivate critiche all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “È stata sospesa per un anno una dello tre forme sanzionatorie della legge ...

Vaccini - rivolta dell'Ordine dei medici : 'No al rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a scuola' : 'Tutto il mondo medico e scientifico si sta mobilitando contro il folle rinvio dell'obbligatorietà dei Vaccini. È una scelta dissennata, operata con uno strumento non idoneo come il milleproroghe. A ...

Vaccini - Ordine Medici : no rinvio obbligo : 20.52 "No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi". Così il presidente degli ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Anelli, in merito all'emendamento approvato con il decreto Milleproroghe. L'emendamento "non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni-afferma-lanciamo un appello al Parlamento affinchè rispetti ...

Vaccini - l'Ordine dei medici contro lo slittamento : 'Rispettate la scienza' : Reagisce contro il provvedimento grillino sui Vaccini l'Ordine dei medici. 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ...

Vaccini - ordine dei medici : “No al rinvio dell’obbligo di presentare i certificati per l’iscrizione alla scuola materna e ai nidi” : L’ordine dei medici si oppone all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi”, è la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale, Filippo Anelli. L’emendamento, afferma, “non risponde all’evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni. ...