Vaccini - Burioni : 'Tutti i medici a favore tranne 4 cialtroni' : No, insieme a me a rimarcare l'importanza, l'efficacia e la sicurezza dei Vaccini ci sono tutti i medici del mondo, tranne quei quattro cialtroni radiati che sono il riferimento dei no-vax', conclude ...

Vaccini - Burioni : "Tutti i medici a favore tranne 4 cialtroni" : "Insieme a me - a rimarcare l'importanza, l'efficacia e la sicurezza dei Vaccini - ci sono tutti i medici del mondo, tranne quei quattro cialtroni radiati che sono il riferimento dei no-vax ". Lo ...

Vaccini e autismo - Roberto Burioni : «Ora basta bugie. I test pre-vaccinali? Fanno guadagnare chi li fa...» : Perché pericolosa? 'Perché è come dire che la forza di gravità non esiste e che possiamo scendere dal quinto piano di un palazzo buttandoci di sotto, senza farci male: la Scienza si basa su dati ...

Vaccini - ATTIVISTA NO VAX CONDANNATA PER FAKE NEWS/ Burioni : "pericolose bugie ci mettono in pericolo" : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Vaccini - Burioni : “Bene la decisione del giudice sull’attivista no vax” : “Libertà di parola non significa potere gridare ‘c’è una bomba’ in uno stadio affollato. Finalmente un giudice l’ha spiegato ai cavernicoli che diffondendo pericolose bugie ci mettono in pericolo con la loro ignoranza e il loro egoismo”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia al San Raffaele di Milano, commentando la notizia del decreto di ...

Roberto Burioni : "Sui Vaccini nessuna libertà di scelta. Contro Zaytsev insulti da cavernicoli" : Il virologo Roberto Burioni dà dei "cavernicoli" agli autori dei commenti no vax Contro il campione di pallavolo Ivan Zaytsev, che ha annunciato con un post su Facebook la profilassi della figlia Sienna. A questi "somari patentati, che con la loro superstizione vogliono mettere in pericolo i loro figli, i nostri figli e tutti noi - commenta il medico sul suo profilo Facebook - qualcuno ha il coraggio di affermare che 'bisogna garantirgli ...

Vaccini - durissima risposta del Codacons : “Consigliamo a Burioni un vaccino contro il delirio di onnipotenza” : Durissimo il Codacons contro Roberto Burioni, che in preda ad un delirio di onnipotenza ha accusato l’associazione di “difendere i virus e i batteri”. “Oramai Burioni è in preda al delirio più totale e attacca tutti e tutto senza prima informarsi adeguatamente – spiega il presidente Carlo Rienzi – La nostra posizione a favore dei Vaccini è nota a tutti, così come nota è la nostra posizione contro la Legge Lorenzin, cosa ben diversa, eper questo ...

Vaccini - Burioni risponde a Salvini : “Non sono inutili e tantomeno dannosi” : Le parole sull’utilità dei Vaccini di Matteo Salvini hanno sollevato una polemica senza precedenti su un tema già delicato e caldo. Stavolta a rispondere a Ministro dell’Interno è stato l’Istituto superiore di Sanità con un comunicato ufficiale."Le malattie prevenibili con i Vaccini tornerebbero. Anche se un'igiene migliore, il lavaggio delle mani e l'acqua pulita contribuiscono a proteggere dalle malattie infettive, queste malattie si ...

Vaccini : nuovo botta e risposta tra Burioni e il Codacons : “Codacons sempre in prima linea nel difendere i diritti dei virus e dei batteri”. Così l’immunologo Roberto Burioni ha risposto oggi su Twitter all’annuncio dell’associazione di volerlo denunciare all’Ordine dei medici, dopo le dichiarazioni contro le parole del vicepremier Salvini sui Vaccini. “Oramai Burioni – controbatte il presidente Carlo Rienzi – è in preda al delirio più totale e ...

Vaccini - SALVINI : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Salvini : passo indietro su Vaccini "sto con la Grillo"/ Dopo replica Burioni : "educare no obbligare" : vaccini, Burioni contro Salvini: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:23:00 GMT)

Vaccini - è polemica : per Salvini “10 obbligatori sono inutili” - botta e risposta con Burioni - alt di Grillo e Di Maio : Di Vaccini e conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’obbligatorietà al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare ...

SALVINI : "TROPPI DIECI Vaccini" - BURIONI REPLICA/ Boccia (Pd) contro ministro Grillo : "sue parole ambigue" : Vaccini, BURIONI contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i DIECI obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Vaccini - la ministra Grillo : «Sono fondamentali». Salvini : «10 sono inutili». Burioni : «Bugia pericolosissima» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier