Vaccini | anche Trizzino M5S contro   lo stop all’obbligo | ho visto bimbi morire

Monta il dissenso M5S sui Vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino : Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole : Dopo la senatrice Elena Fattori, anche Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice Fattori'.--'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa ...

Vaccini - anche Trizzino (M5S) contro lo stop all’obbligo : «Ho visto bambini morire» : Il deputato palermitano Trizzino, direttore sanitario di un ospedale pediatrico, non condivide la linea del Movimento e si allinea alla «dissidente» Fattori

A settembre si entrerà a scuola anche senza Vaccini : La commissione Affari costituzionali ha approvato due emendamenti al Milleproroghe di M5s e Lega che fanno slittare...

In Cina c'è uno scandalo sui Vaccini che è anche una lezione anti complotti : Nota: i cittadini cinesi, sentiti dai reporter locali, hanno detto che hanno perso fiducia nel sistema, ma non nella scienza: semplicemente, daranno ai loro bimbi vaccini prodotti altrove. Ditelo ai ...

In Cina c’è uno scandalo sui Vaccini che è anche una lezione anti complotti : Roma. Come funziona, più o meno, una cospirazione intorno ai vaccini? Ci sono molte varianti, ma alcuni elementi fissi sono: una multinazionale del settore farmaceutico (“Big Pharma!”) avida e disposta a mettere il profitto prima della salute dei cittadini; un governo omertoso e sottomesso alla gran

Difendere i Vaccini significa proteggere non solo i nostri figli ma anche la democrazia : Una coraggiosa senatrice del Movimento 5 stelle, Elena Fattori, venerdì mattina, come avrete letto, ha indirizzato una bellissima lettera al ministro della Sanità Giulia Grillo, che come sappiamo, dopo aver annunciato di essere pronta a considerare sufficiente l’autocertificazione delle vaccinazioni

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra : "Da mamma a mamma - pensa anche ai bimbi fragili come il mio" : "Auguri per la sua gravidanza, io mio figlio non l'ho potuto vaccinare". Comincia così il post della senatrice grillina che apre un confronto a distanza tra le anime del Movimento pronto a cambiare la legge sull'obbligo

Vaccini - il pediatra : “L’asilo è utile alla crescita - sì ai bimbi anche non immunizzati” : bimbi all’asilo anche se non vaccinati? Mentre il Governo è al lavoro sul dossier Vaccini in vista della scadenza del 10 luglio – data ultima per presentare la documentazione comprovante l’effettuazione dei Vaccini obbligatori per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo per il 2018/19 – interviene sul tema il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e ...

Salvini se la prende anche con i Vaccini : «Dieci sono inutili - se non dannosi» : Il ministro dell'Interno critica la legge che prevede l'obbligatorietà delle vaccinazioni per poter accedere agli asili e alle scuole elementari ed esalta una coppia simbolo del movimento no-vax

Salvini se la prende anche con i Vaccini : «Dieci sono inutili - se non dannosi» : sono gli stessi vaccini " scrive Burioni sui social network " che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. vaccini che proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, ...