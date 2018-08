Usa | Trump attacca Lebron James | bufera su Twitter

Erdogan risponde a Trump : "Congeleremo i beni dei ministri Usa" : Sale la tensione fra Turchia e Stati Uniti e Recep Tayyip Erdogan risponde alle sanzioni Usa che hanno colpito i ministri di Giustizia e Interno di Ankara. Come riporta l'agenzia di stampa Anadolu, il presidente turco ha annunciato che disporrà il "congelamento dei beni" contro il segretario americano alla Giustizia e il segretario all'Interno.La contromossa è arrivata dopo che Washington ha annunciato, mercoledì scorso, le sanzioni ai ministri ...

Donald Trump dà dello “scemo” a LeBron James. Botta e risposta tra il presidente Usa e la star dell’Nba su Twitter : Il presidente americano Donald Trump ha risposto con un insulto a LeBron James, dopo che la star dell’Nba e filantropo lo ha accusato di alimentare il razzismo e di voler “dividere” gli Stati Uniti. “LeBron James è stato appena intervistato dal più stupido uomo della televisione, il presentatore Don Lemon. Ha fatto sembrare LeBron intelligente, cosa non facile da fare”, ha twittato Trump a proposito del cestista dei Los ...

Donald Trump dà dello “scemo” a LeBron James : botta e risposta tra il presidente Usa e la star dell’Nba : Il presidente americano Donald Trump ha risposto con un insulto a LeBron James, dopo che la star dell’Nba e filantropo lo ha accusato di alimentare il razzismo e di voler “dividere” gli Stati Uniti. “LeBron James è stato appena intervistato dal più stupido uomo della televisione, il presentatore Don Lemon. Ha fatto sembrare LeBron intelligente, cosa non facile da fare”, ha twittato Trump a proposito del cestista dei Los ...

Usa : sondaggio - sale al 50% tasso approvazione Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Madonna : "Vivo a Lisbona a caUsa di Trump" : Tra qualche giorno Madonna compirà 60 anni d'età e, la regina della pop music e degli scandali, non smette di far parlare di sé. Tutto merito dell'intervista che la cantante ha rilasciato a Vogue ...

Le fratture strutturali fra Usa ed Europa non sono ricucibili sotto l'amministrazione Trump : ... che si riflette, in particolare, in tre aspetti: In primo luogo, l'Ue ha annunciato pubblicamente di voler diventare "centro e modello" della governance globale "di un mondo fortemente globalizzato, ...

Cina risponde a Trump : pronti a nuove tariffe su $60 miliardi di dollari di beni Usa : La contromisura della Cina al rialzo delle tariffe dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni cinesi importanti negli Usa non si è fatta attendere.

Usa : altro che dazi - la più grande sfida economica di Trump è il debito : ... in particolare dalla forte esplosione della crescita e le battaglie tariffarie che gli Stati Uniti hanno lanciato contro i loro partner commerciali in tutto il mondo. Ironia della sorte, l'...

Dazi alla Cina - il killer è Trump Ecco le aziende Usa che ucciderà : Finora per Wall Street “l’effetto-Trump” è stato ampiamente positiva, con un guadagno dell’indice S&P500 del 35% dall’elezione del novembre 2016 a oggi. Ma se scoppiasse davvero una guerra commerciale con la Cina la musica potrebbe cambiare rapidamente. Solo 62 tra le 500 aziende dell’S&P500 fatturano ogni anno oltre 158 miliardi di dollari; per nomi come Starbucks, Tesla, Boeing, Nike, Apple, ...

Usa : schiaffo a Obama - Trump allenta vincoli emissioni auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa-Cina : Trump vuole alzare dazi da 10 a 25% su merci per 200 miliardi : Il 24 luglio scorso l'Fmi aveva sostenuto che un tale andamento non mostra segni di manipolazione ma è semmai frutto di una serie di fattori tra cui l'indebolimento dell'economia locale. Di certo in ...

Usa-Cina - escalation sui dazi. Trump alza le sanzioni dal 10% al 25% su 200 miliardi di import : Nella notte l’Ufficio del Rappresentante commerciale della Casa Bianca guidato dal falco protezionista Robert Lighthizer ha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente di alzare le sanzioni al 25%, dal 10% inizialmente ipotizzato, su ben 200 miliardi di dollari di import made in China...

Gli Usa crescono del 4 - 1%. Trump smentisce i 'guru' : 'Trump causerà probabilmente un crash della Borsa e precipiterà il mondo nella recessione', prevedeva Simon Johnson, professore di economia al prestigioso Mit di Boston, in un editoriale del New York ...

Italia-Usa : Berlusconi - da Trump solo cortesia e simpatia per Conte : ... accompagnato però dalla richiesta di attenersi ad alcuni indirizzi della politica americana. Conte ha riscosso simpatia, ma non bisogna confondere la simpatia con l'autorevolezza. Nella sostanza non ...