Usa | l’allarme obesità riguarda anche cani e gatti

meteoweb.eu

: L'allarme #Usa sui #troll russi. Il Garante privacy: '#Ue lenta a reagire' - Agenzia_Ansa : L'allarme #Usa sui #troll russi. Il Garante privacy: '#Ue lenta a reagire' - paoloigna1 : @RobertoRcCasu spiacente ma è tutto vero basta analizzare i dati, le propagande di tutti i Paesi sono attive ma ba… - albertmistral : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme #Usa sui #troll russi. Il Garante privacy: '#Ue lenta a reagire' -

(Di sabato 4 agosto 2018) Il problema dell’negli Usa nonsolo gli esseri umani, ma persino gli animali domestici. Come rivela il New York Times, l’Association for Pet Obesity Prevention stima che oltre 100 milioni dinegli Stati Uniti sono in sovrappeso od obesi, rispetto agli 80 milioni di cinque anni fa. In particolare per ila percentuale e’ del 60%, mentre per idel 56%. E ad aggravare la situazione e’ il fatto che spesso i proprietari non riconoscono la potenziale gravita’ del problema. Sono scarsamente preoccupati per i chili di troppo dei loro animali domestici, o addirittura lo trovano “carino”, spiega il dottor Justin Schmalberg, capo della medicina integrativa presso l’University of Florida’s College of Veterinary Medicine. “In parte è un problema di percezione”, continua: “Generalmente il ...