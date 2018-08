Usa | boom di candidati Lgbt in vista del voto di midterm

Molestie di preti su suore - boom di denunce. Religiosa racconta : «Io - abUsata in confessionale» : Si solleva sempre più il coperchio su quello che qualcuno ha definito «l'ultimo tabù» della Chiesa, quello delle religiose vittime di abusi e violenze sessuali da parte...

Molestie di preti su suore - boom di denunce. Religiosa racconta : 'Io - abUsata in confessionale' : Si solleva sempre più il coperchio su quello che qualcuno ha definito 'l'ultimo tabù' della Chiesa, quello delle religiose vittime di abusi e violenze sessuali da parte di sacerdoti o di altri ...

Cina - boom di esportazioni. Negli Usa prodotti 42 - 6 miliardi : ROMA - A giugno l'export cinese è cresciuto più del previsto registrando un balzo, su base annua, dell'11,3%, rispetto al previsto +9,5%,. Il dato, però, è lievemente inferiore al valore di maggio, ...

A Bolzano gli stipendi più alti - a RagUsa i più bassi. Boom di disoccupati al Sud. A Bologna occupazione femminile al top : Milano, 29 giu. , Adnkronos/Labitalia, - Con 1.500 euro Bolzano rimane la provincia con il primato degli stipendi medi più alti fra gli occupati tra i dipendenti: erano 1.476 euro nell'ultima ...

“Ci stai fregando”. Boom! Fedez nei guai : la pesante accUsa scatena il caos. Il video rivelazione corre sul web : La faida fra rapper non accenna a placarsi. Uno scontro ai vertici del gioco, una lite che ha catturato l’attenzione di quasi chiunque all’interno della comunità hip hop. Stiamo parlando di Fedez e Marracash, esponenti del rap italiano che dal 2017 battibeccano e litigano a suon di interviste, video, meme e foto social. La discussione tra Fedez e Marracash – che coinvolse poi anche Guè Pequeno, e in un primo momento ...

Trump minaccia dazi al 20% sull’auto europea : rischio boomerang sull’industria Usa : Nel giorno in cui entrano ufficialmente in vigore i dazi che Bruxelles ha deciso di varare come contromisura alle tariffe al 25% sull’import di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti scatta la minaccia del presidente americano di imporre una barriera al 20% sulle importazioni di auto europee. Il settore cede in Borsa ...

Incassi Usa - boom per Gli incredibili 2 : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Debutto record al box office Usa per Gli incredibili 2: con 180 milioni di dollari nel week end, il nuovo film Disney-Pixar diretto da Brad Bird, sequel del cult del 2004, non ...