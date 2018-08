Usa | 19enne cacciata dal centro commerciale perché indossa pantaloncini troppo corti

Blastingnews

(Di sabato 4 agosto 2018) Gabrielle Gibson è una bella ragazza di 19 anni e vive in Alabama, Usa. Qualche giorno fa ha pensato di andare al vicinoper fare shopping e, siccome faceva molto caldo, hato un maglietta colorata e degli short di jeans. Un abbigliamento tutt'altro che inusuale per una giovanissima, ma che le ha rovinato la giornata. Arrivata al mall, infatti, è stata subito un allontanata: "I tuoisono" le ha spiegato la guardia giurata. Gabrielle, offesa ed arrabbiata ha denunciato l'accaduto su Facebook e la sua storia, raccontata dal Mirror e ripresa da diverse testate internazionali, ha fatto il giro del mondo. Per la ragazza è stata una umiliazione "Mi hanno cacciato dalsecondo loro i mieidi jeans erano! Mi hanno umiliata", ha denunciato Gabrielle Gibson dalla sua pagina Facebook. La giovane ...