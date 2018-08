Usa - 19ENNE CACCIATA DA NEGOZIO PER PANTALONCINI TROPPO CORTI/ “Gli uomini non riescono a controllarsi” : Usa, PANTALONCINI TROPPO CORTI: 19ENNE CACCIATA da centro commerciale. L'episodio si è verificato in Alabama, Gabrielle Gibson ha commentato: "Mi hanno umiliata"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Usa - pantaloncini troppo corti : 19enne cacciata da centro commerciale/ Alabama - "Mi hanno umiliata" : Usa, pantaloncini troppo corti: 19enne cacciata da centro commerciale. L'episodio si è verificato in Alabama, Gabrielle Gibson ha commentato: "Mi hanno umiliata"(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Usa - 19enne cacciata dal centro commerciale perché indossa pantaloncini troppo corti : Gabrielle Gibson è una bella ragazza di 19 anni e vive in Alabama, Usa. Qualche giorno fa ha pensato di andare al vicino centro commerciale per fare shopping e, siccome faceva molto caldo, ha indossato un maglietta colorata e degli short di jeans. Un abbigliamento tutt'altro che inusuale per una giovanissima, ma che le ha rovinato la giornata. Arrivata al mall, infatti, è stata subito un allontanata: "I tuoi pantaloncini sono troppo corti" le ha ...