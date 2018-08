Uruguay | l’ex presidente Josè Mujica annuncia le sue dimissioni dal Senato | “Ho in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018)uruguaiano José “Pepe”hato che il prossimo 14 agosto lascerà il suo seggio al. In un’intervista al notiziario Telenoche ha spiegato che questesono un “abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee”. Le ragioni che hanno spinto “Pepe” – come viene chiamato da amici e militanti del suo Movimento di partecipazione popolare (Mpp) – a prendere questa decisione risiede in una “serie di viaggi che devo intraprendere all’estero”, quindi invece che “prendere una licenza, ho deciso di dimettermi”. Anche perché, ha spiegato nell’intervista, raggiunta l’età di 83 anni “non ho più le forze per adempiere a tutti i doveri di un membro attivo del”. L’ex, tuttavia, non ha escluso la ...