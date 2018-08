Uomo-donna Un rapporto da educare

Londra - al Globe Theatre Amleto è donna - mentre Ofelia è un Uomo. È la nuova tendenza del cross-gender acting : Al Globe Theatre di Londra Amleto è donna. Al contrario, la sua fidanzata Ofelia è interpretata da un uomo. Nessun errore, sul palcoscenico del teatro di Shakespeare per antonomasia è l’attrice Michelle Terry a vestire i panni del principe danese mentre tocca a Shubham Saraf rappresentare la fanciulla. Certo, quando Amleto e Ofelia duettano a ruoli invertiti l’effetto è assolutamente straniante per il pubblico, che ha accolto la ...

Sono giapponesi la donna e l’Uomo più anziani del mondo : 115 e 113 anni : Il Giappone continua ad essere il paese con il più alto numero di longevi al mondo.Continua a leggere

Los Angeles - Uomo si barrica in un supermercato e uccide una donna : Los Angeles, uomo si barrica in un supermercato e uccide una donna Los Angeles, uomo si barrica in un supermercato e uccide una donna Continua a leggere L'articolo Los Angeles, uomo si barrica in un supermercato e uccide una donna proviene da NewsGo.

Hollywood - Uomo armato si barrica in un supermercato - poi la sparatoria : uccisa una donna : Hollywood, uomo armato si barrica in un supermercato, poi la sparatoria: uccisa una donna Un uomo armato ha tenuto in ostaggio decine di persone all’interno di un supermercato a Hollywood. Dopo ore di trattative è nato uno scontro a fuoco con la polizia: l’uomo si è arreso, ma una donna è rimasta uccisa nella sparatoria. […] L'articolo Hollywood, uomo armato si barrica in un supermercato, poi la sparatoria: uccisa una donna ...

Hollywood - Uomo armato si barrica in un supermercato - poi la sparatoria : uccisa una donna : Un uomo armato ha tenuto in ostaggio decine di persone all'interno di un supermercato a Hollywood. Dopo ore di trattative è nato uno scontro a fuoco con la polizia: l'uomo si è arreso, ma una donna è rimasta uccisa nella sparatoria. L'azione dell'uomo sembra sia nata in seguito a una lite familiare, che si è conclusa con alcuni colpi sparati verso la nonna e la fidanzata.Continua a leggere

Los Angeles - Uomo si barrica in un supermercato e uccide una donna : Momenti di paura a Los Angeles dove un uomo si era barricato all'interno di un supermercato della catena Trader Joe's nell'area di Silver Plate ad Hollywood, dopo un inseguimento da parte della ...

Pesaro - donna di 52 anni uccisa in casa : fermato un Uomo che ha confessato : È un cittadino marocchino il presunto assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa con una coltellata alla gola, nella sua casa in via Pantano a Pesaro. L’uomo, uno della decina di persone su cui si erano focalizzate le indagini nelle ultime ore, è stato sentito contemporaneamente agli altri e ha negato per tutta la notte. Questa mattina ha confessato davanti al pm Silvia Cecchi e agli investigatori della Squadra Mobile pesarese. La vitima ...

Donna uccisa a Pesaro - Uomo confessa l'omicidio : Pesaro - E' un cittadino marocchino ultratrentenne l'assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa con una coltellata alla gola, nella sua casa in via Pantano a Pesaro. L'uomo, uno della decina di ...

Donna uccisa a Pesaro - Uomo confessa l'omicidio : Un cittadino marocchino era stato fermato insieme ad un'altra decina di persone. Dopo aver negato per tutta la notte è crollato ed ha parlato con il pm

CHICAGO - AGENTE UCCIDE Uomo IN STRADA/ Video ultime notizie - è stata una donna a sparare? : CHICAGO, AGENTE UCCIDE UOMO in STRADA. Video ultime notizie, folla inferocita: proteste, feriti e arresti. E' accaduto nelle scorse ore nella città ventosa, Stati Uniti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Auto fuori controllo sulla superstrada - un Uomo e una donna in ospedale : BRINDISI - Momenti di paura intorno alle 22 di sabato 14 luglio sulla strada statale 7 , Brindisi-Taranto, dove una Lancia Y è finita contro il guardrail. A bordo c'era una coppia. L'incidente si è ...

In Islanda diventa legge la parità di salari tra Uomo e donna : La prima donna al mondo a essere eletta presidente della Repubblica nel 1980 è stata proprio una islandese, Vigdís Finnbogadóttir. Nella top five del Global Gender Gap Report 2017 ci sono appunto ...

Milano - molestie sessuali al parco : donna fa rintracciare l'Uomo - arrestato : Stava portando a passeggio il cane in un parco pubblico di via dei Platani ad Arese, nel Milanese. Si è fermata a conversare con il proprietario di un altro cane ma questi ha cominciato a cercare di ...

Firenze - Uomo e donna uccisi a coltellate. Il figlio confessa : 'Sono stato io' : Sono stati accoltellati nel loro letto e poi presumibilmente 'finitì sul pavimento, Osvaldo Capecchi, originario di Rossano Calabro , Cosenza, , e la sua compagna Patrizia Manetti, nata a Firenze, ...