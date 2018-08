Uomini e Donne Tina | Gemma e Giorgio fuori dallo show? Maria De Filippi corre ai ripari

Uomini e Donne/ Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono risentiti? "Ho avuto il suo numero e" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono risentiti dopo la scelta? La rivelazione dell'ex corteggiatore su Instagram(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Italia - i quartetti sul tetto d'Europa : oro Uomini - argento donne : scratch - Nello scratch, la modenese Rachele Barbieri, campionessa del mondo nel 2017, è quarta: oro all'olandese Kirsten Wild, argento alla britannica Emily Kay e bronzo alla belga Jolien D'Hoore. ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne. Ecco la Sostituta! : Quelle che prima erano semplici voci di corridoio sembrano diventare realtà. Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, sembra sia intenzionata ad abbandonare il programma di Maria De Filippi, per amore. Ma niente paura, è già pronta la sostituta, scopriamo tutti i dettagli. Dopo tanti anni di onorata carriera, seduta negli studi di Uomini e Donne come opinionista, insieme a Gianni Sperti, suo fido compagno d’avventura, ...

Gemma Galgani prenderà il posto di Tina Cipollari a Uomini e Donne? : Uomini e Donne: Gemma Galgani opinionista al posto di Tina Cipollari? Il 10 Settembre tornerà Uomini e Donne con un’edizione, che sarà piena di novità. Al momento però né Maria De Filippi né tantomeno la produzione del popolare dating show quotidiano di Canale 5 hanno voluto dare alcuna anticipazione, tenendo con il fiato in sospeso i numerosi fan. Intanto però proprio oggi il magazine Vero ha lanciato una clamorosa indiscrezione, che se ...

Uomini e Donne - da settembre potrebbero cambiare gli opinionisti : Tina a rischio per amore : potrebbero esserci dei cambiamenti importanti a Uomini e Donne a partire dalla prossima stagione televisiva che come da tradizione partirà a settembre. Stando alle indiscrezioni dell'ultimo momento riportate sulla rivista 'Vero', nel corso della nuova stagione potrebbero esserci delle novità che riguarderanno in primis il parterre di opinionisti della storica trasmissione pomeridiana ideata e condotta da Maria De Filippi. Si vocifera, infatti, ...

Davide Maggio Vs Valentina Rapisarda / "Chi ca**o la conosce!" : l'ex di Uomini e Donne replica furiosa! : Scoppia un botta e risposta duro sui social tra il blogger Davide Maggio e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Rapisarda. Ecco perché(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:12:00 GMT)

Uomini e Donne : Soleil Sorge non aspetta un figlio da Cartasegna : Soleil Sorge e Cartasegna di Uomini e Donne non aspettano un figlio L’anno scorso Soleil Sorge è stata contesta per molti mesi dai due tronisti di Uomini e Donne Marco Cartasegna e Luca Onestini. Alla fine la giovane di origini americane ha deciso di lasciare il popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi mano nella mano con quest’ultimo. Tuttavia poi Onestini è entrato nella casa più spiata dagli italiani. E dopo ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? C’entra il fidanzato - pronta già la sostituta : Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari vuole lasciare il ruolo da opinionista Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne, dopo tanti anni passati sulla poltrona da opinionista. A farlo sapere è il settimanale Vero, che ha beccato la Vamp in vacanza a Venezia con il nuovo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo. I due […] L'articolo Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? C’entra il fidanzato, pronta già la sostituta ...

Uomini e Donne Oggi Soleil è incinta? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa : Uomini e Donne Oggi, Soleil è incinta di Marco Cartasegna? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa Come stanno la bella Soleil Sorgè e Marco Cartasegna? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno mettendo su famiglia? Davvero è in arrivo un bebè per la coppia? Una Foto apparsa sul profilo Instagram […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Soleil è incinta? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa proviene da ...

Uomini e Donne news : Claudio Sona risponde alle frecciatine di Mario : Uomini e Donne news: Claudio Sona replica a Mario Serpa Claudio e Mario di Uomini e Donne non stanno più insieme da tempo. Ma nell’ultimo periodo l’ex corteggiatore, oggi opinionista del Trono Gay e del Trono Classico, non ha risparmiato frecciatine e stoccate al modello e imprenditore veronese sui social network. frecciatine alle quali Claudio […] L'articolo Uomini e Donne news: Claudio Sona risponde alle frecciatine di Mario ...

MARIANO CATANZARO E VALENTINA PIVATI SI SONO LASCIATI/ Uomini e Donne : "non l'ho mai tradita" : MARIANO CATANZARO e VALENTINA PIVATI si SONO LASCIATI: l'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare ad un lungo sfogo. "Ero innamorato, lei ricambiava, ma poi...".(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Antonella e Tony del trono over : matrimonio finito : Vi ricordate di Tony e Antonella, tra le coppie più amate del trono over di Uomini e Donne? Dopo qualche anno di matrimonio, la coppia si è separata. I motivi principali di questa definitiva rottura, per la dama, sono da imputare alla mancata indipendenza economica dell'uomo, alla crisi economica, al rapporto con i genitori (di lei) non proprio dei migliori: Il mio matrimonio con Tony? Era in crisi almeno dal 2015! La burrasca è passata ...

Uomini e Donne/ Mariano e Valentina si sono lasciati - ma sono in buoni rapporti. Lui smentisce(Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Maria De Filippi rivoluziona il trono? Gianpaolo Quarta e Andrea Dal Corso da Temptation Island a possibili tronisti....(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:56:00 GMT)

Uomini e Donne - Aldo : “Ecco la sorpresa più bella che mi ha fatto Alessia” : Uomini e Donne, Aldo e Alessia: la sorpresa più bella della Cammarota Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Aldo e Alessia di Uomini e Donne. Sposati e con due figli, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono costruiti una solida vita a Catania. Qui i due hanno aperto anche un locale, il Keep […] L'articolo Uomini e Donne, Aldo: “Ecco la sorpresa più bella che mi ha fatto Alessia” proviene da Gossip e ...