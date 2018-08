Uomini e Donne | Sara Pandini | fidanzata di Gianmarco Valenza | Innamorata del suo

Canottaggio - l’Italia va veloce agli Europei di Glasgow : due trionfi con i 4 di coppia Uomini. Bronzo nel 2 senza donne : Il remo azzurro vola sulle acque del Strathclyde Country Park di Glasgow. Ai campionati Europei la Nazionale di Canottaggio raccoglie tre medaglie dalla prima giornata di finali. E in due casi si tratta di oro. In entrambi si tratta della specialità del quattro di coppia, la barca che nella storia ha dato le gioie più grandi all’Italia dei remi (a partire dal celebre trionfo alle Olimpiadi di Sydney nel 2000). La Nazionale infatti mette ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli Uomini! : Pronto riscatto per l’ITALIA agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior oro a squadre per le donne - quarti gli Uomini : Nella giornata odierna vanno in scena le gare a squadre agli Europei di Tiro a volo: nel trap junior femminile oro per Erica Sessa, Sofia Littame e Giulia Grassia, che sconfiggono la Germania in semifinale e la Gran Bretagna in finale, mentre nel trap junior maschile chiudono quarti Matteo Marongiu, Teo Petroni e Lorenzo Ferrari, i quali, dopo aver superato la Slovenia ai quarti, cedono il passo alla Francia in semifinale ed alla Germania nella ...

“Addio!”. Uomini e Donne : tra Mariano Catanzaro e Valentina e finita. Ma lui ‘esplode’ sui social : Niente da fare, per Mariano Catanzaro la possibilità di conoscere e vivere il vero amore è ancora una volta rimandata. Senza probabilmente un perché l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice Valentina Pivati si sono lasciati. Ma non è chiaro come sia potuta finire la loro storia, non lo sanno neanche i due che hanno affidato i loro sentimenti più profondi a Instagram e ai cuori dei loro fan. Senza pero trovare una vera ...

Temptation Island - il single Andrew pronto per Uomini e Donne : «Martina mi ha colpito subito» : Andrea Dal Corso parla per la prima volta, da quando è finito Temptation Island, di Martina Sebastiani e del perché tra tante Donne abbia scelto di corteggiare proprio lei. Andrew, tra gli indiscussi ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari non lascia il posto a Gemma Galgani : Gemma Galgani non prenderà il posto di Tina Cipollari a Uomini e Donne Tina Cipollari dice addio al ruolo di opinionista a Uomini e Donne? Falso. ‘Vero’ ha lanciato questa bomba nel suo ultimo numero. Secondo il settimanale la Vamp lanciata da Maria De Filippi, molto amata dalla maggior parte di chi segue il dating sentimentale del primo pomeriggio di Canale 5, avrebbe avuto l’intenzione di trasferirsi a Firenze per godersi la sua nuova ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari dopo il ricovero in clinica torna a lavoro : il video della serata : Uomini e Donne, Valentina Dallari torna in consolle: l’ex tronista di nuovo a lavoro dopo la riabilitazione Da quando Valentina Dallari ha dichiarato di soffrire di disturbi alimentari moltissimi sono stati i fan sui social che le hanno palesato il loro affetto con messaggi e commenti positivi. dopo il ricovero in clinica e il percorso […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari dopo il ricovero in clinica torna a lavoro: il ...

Tina Cipollari non cede il posto a Gemma Galgani : “Torno a Uomini e Donne” : È vero che Tina Cipollari lascia Uomini e Donne e Gemma sarà la nuova opinionista? Il gossip lanciato dal settimanale Vero ha fatto tremare tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Tina Cipollari cede la sua poltrona da opinionista a Gemma Galgani perché stanca del ruolo e pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Firenze, […] L'articolo Tina Cipollari non cede il posto a Gemma Galgani: “Torno a Uomini e Donne” proviene da ...

Tina Cipollari - addio al ruolo di opinionista in Uomini e donne? Ecco perché e chi potrebbe sostituirla : Tina Cipollari potrebbe dire addio al ruolo - amatissimo dal pubblico - di opinionista di Uomini e Donne della prossima stagione. La bionda ' Vamp ' lanciata da Maria De Filippi vorrebbe mettere da ...

“Poteva salvarsi”. Antonello Zara di Uomini e Donne - sono già 10 anni. E il padre non si dà pace : Dieci anni. Già dieci anni da quando il 7 agosto 2008 Antonello Zara fu travolto e ucciso da un’auto mentre era a bordo del suo motorino. Protagonista amatissimo di Uomini e Donne, veniva soprannominato il ‘tronista gentiluomo’. Nello studio di Maria De Filippi era arrivato nel 2004, periodo d’oro della trasmissione. Alla fine del suo percorso aveva scelto Valentina Gioia e con lei aveva iniziato una bella storia ...

Chi è Ursula Bennardo - da Uomini e Donne a Temptation Island Vip : Classe 1982, nata a San Vito in provincia di Taranto, Ursula Bennardo è nel cast di Temptation Island Vip 2018. Il docu-reality versione famosa prenderà il via da settembre con la conduzione di Simona Ventura. Lunghi capelli biondi e occhi azzurri, la bella pugliese lavora in un istituto professionale per estetisti ed acconciatori. È salita alla ribalta del mondo televisivo grazie alla partecipazione a Uomini e Donne dove corteggiava il ...

