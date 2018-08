Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese | il messaggio per Federico è struggente | la

Uomini e Donne - Aldo Palmeri : "Alessia fa grandi sorprese - di spessore" : Aldo Palmeri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha tessuto le lodi della moglie Alessia Cammarota, che lo ha reso padre per ben due volte. Come uomo e marito, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi si sente assai fortunato e appagato dopo tanti sacrifici ed una crisi matrimoniale rientrata senza non poche difficoltà: Alessia fa grandi sorprese, di spessore. Agli inizi della nostra conoscenza ...

Uomini e Donne - Tara Gabrieletto sbotta : “Basta insinuazioni su Cristian” : Tara di Uomini e Donne contro gli haters: “Non parlate più di Cristian” Alcuni anni fa Tara Gabrieletto ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne come corteggiatrice. In quella circostanza ha conosciuto Cristian Gallella, innamorandosene perdutamente. Un amore corrisposto visto che quest’ultimo l’ha scelta. E a distanza di anni i due non solo stanno ancora insieme, ma si sono addirittura sposati. Ma al momento ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia : "Zeno - nome scelto su mia proposta. Ci piaceva insieme a Brando" : Francesca Del Taglia, futura mamma bis del piccolo Zeno, ha svelato, al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in edicola, questa settimana, come sta vivendo l'attesa della seconda gravidanza con la preziosa collaborazione del compagno Eugenio Colombo: È come se fosse la prima volta. Le stesse immense sensazioni che provavo quando ero incinta di Brando. Ero convinta che sarei stata più sicura, ma l’attesa e l’ansia sono le stesse. Ci sono ...

MARIO SERPA VS CLAUDIO SONA/ L'ex tronista di Uomini e Donne guida cantando e passa col rosso : è bufera! : Dopo la frecciatina di CLAUDIO SONA, MARIO SERPA torna sui social e rilancia le accuse: "Io almeno non dico le str**zate" e davanti alle immagini con Giulia de Lellis rilancia...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Uomini e Donne : Sara Pandini - fidanzata di Gianmarco Valenza : "Innamorata del suo sorriso" : Sara Pandini, fidanzata di Gianmarco Valenza, nelle scorse ore, ha risposto alle domande degli utenti di Instagram, curiosi di conoscere come è nata la loro relazione: Per farla breve Gianmarco frequentava il The Club di Milano e prendendo i cocktail sempre da me, ha iniziato a chiedermi di uscire. L’ho rimbalzato per otto mesi perchè non mi interessava ed ero fidanzata. Non gli è mai andata giù. ‘Ti chiederò di prendere un caffè tutti i ...

Canottaggio - l’Italia va veloce agli Europei di Glasgow : due trionfi con i 4 di coppia Uomini. Bronzo nel 2 senza donne : Il remo azzurro vola sulle acque del Strathclyde Country Park di Glasgow. Ai campionati Europei la Nazionale di Canottaggio raccoglie tre medaglie dalla prima giornata di finali. E in due casi si tratta di oro. In entrambi si tratta della specialità del quattro di coppia, la barca che nella storia ha dato le gioie più grandi all’Italia dei remi (a partire dal celebre trionfo alle Olimpiadi di Sydney nel 2000). La Nazionale infatti mette ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli Uomini! : Pronto riscatto per l’ITALIA agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior oro a squadre per le donne - quarti gli Uomini : Nella giornata odierna vanno in scena le gare a squadre agli Europei di Tiro a volo: nel trap junior femminile oro per Erica Sessa, Sofia Littame e Giulia Grassia, che sconfiggono la Germania in semifinale e la Gran Bretagna in finale, mentre nel trap junior maschile chiudono quarti Matteo Marongiu, Teo Petroni e Lorenzo Ferrari, i quali, dopo aver superato la Slovenia ai quarti, cedono il passo alla Francia in semifinale ed alla Germania nella ...

“Addio!”. Uomini e Donne : tra Mariano Catanzaro e Valentina e finita. Ma lui ‘esplode’ sui social : Niente da fare, per Mariano Catanzaro la possibilità di conoscere e vivere il vero amore è ancora una volta rimandata. Senza probabilmente un perché l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice Valentina Pivati si sono lasciati. Ma non è chiaro come sia potuta finire la loro storia, non lo sanno neanche i due che hanno affidato i loro sentimenti più profondi a Instagram e ai cuori dei loro fan. Senza pero trovare una vera ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari lascia lo show per il fidanzato? Parla l'opinionista (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti, Tina Cipollari e Gemma Galgani non ci saranno a settembre? Maria De Filippi corre ai ripari e pensa alla contromossa (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Temptation Island - il single Andrew pronto per Uomini e Donne : «Martina mi ha colpito subito» : Andrea Dal Corso parla per la prima volta, da quando è finito Temptation Island, di Martina Sebastiani e del perché tra tante Donne abbia scelto di corteggiare proprio lei. Andrew, tra gli indiscussi ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari non lascia il posto a Gemma Galgani : Gemma Galgani non prenderà il posto di Tina Cipollari a Uomini e Donne Tina Cipollari dice addio al ruolo di opinionista a Uomini e Donne? Falso. ‘Vero’ ha lanciato questa bomba nel suo ultimo numero. Secondo il settimanale la Vamp lanciata da Maria De Filippi, molto amata dalla maggior parte di chi segue il dating sentimentale del primo pomeriggio di Canale 5, avrebbe avuto l’intenzione di trasferirsi a Firenze per godersi la sua nuova ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari dopo il ricovero in clinica torna a lavoro : il video della serata : Uomini e Donne, Valentina Dallari torna in consolle: l’ex tronista di nuovo a lavoro dopo la riabilitazione Da quando Valentina Dallari ha dichiarato di soffrire di disturbi alimentari moltissimi sono stati i fan sui social che le hanno palesato il loro affetto con messaggi e commenti positivi. dopo il ricovero in clinica e il percorso […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari dopo il ricovero in clinica torna a lavoro: il ...