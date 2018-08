Un selfie con i campioni di MotoGp nel paddock di Brno | l’audace Rude Lude tra Marquez e

Milano - Cristiano Ronaldo a passeggio tra cori e selfie con i fan…o no? Il “campione” nasconde un segreto : Bagno di folla e pioggia di selfie per Gianfranco Sanguinetti, 35enne genovese, di professione personal trainer e sosia di Cristiano Ronaldo. Pochi giorni fa l’uomo ha fatto una passeggiata in centro a Milano, vestito e pettinato come CR7, ed è stato subito circondato da decine di persone e fan del campione. È stato lui stesso a pubblicare il video su Instagram: “Momenti di panico in una giornata folle” ha commentato L'articolo ...

Bonucci - prove di pace con i tifosi : selfie e sorrisi dopo l'allenamento : TORINO - prove di pace in casa bianconera tra Leonardo Bonucci e i tifosi. Un centinaio di persone si sono radunate fuori dalla Continassa per salutare i giocatori della Juventus e al termine dell'...

Bonucci alla Juve : ufficialità - selfie - autografi/ Ultime notizie video : i dettagli del comunicato bianconero : Bonucci alla Juventus: oggi le visite mediche, tutto fatto per il ritorno del difensore. Accoglienza fredda: pochi tifosi presenti a Caselle

Juventus - i tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : autografi e selfie alla Continassa : I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è considerato il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi, ha vinto tutto in carriera: da cinque palloni d'Oro, a cinque Champions League, passando per campionati in Inghilterra e Spagna, fino ad arrivare a Supercoppe Europee, ...

Alba Parietti - selfie ‘senza trucco’. Ma non convince proprio tutti… : Anche Alba Parietti è in vacanza. In vacanza alle Baleari, come molti vip di casa nostra e non. E anche Alba è molto attiva su Instagram. È lì, sul social amatissimo dalle star che abbiamo potuto constatare di recente che la Parietti è una di quelle donne che sembrano non invecchiare mai. Una di quelle che l’età non scalfisce. Una che fa concorrenza alle ventenni nonostante abbia 57 anni. Avete letto bene: ha 57 anni, li ha compiuti a ...

Paulo Dybala volta pagina : selfie e baci con la nuova fidanzata : nuova stagione, nuova fidanzata. Paulo Dybala si presenta al centro sportivo della Juventus per ricominciare gli allenamenti, pochi giorni dopo aver ufficializzato la storia d’amore con Oriana Sabatini. Un annuncio arrivato via social, con tanto di foto ricordo da Mykonos dove la coppia ha trascorso una settimana di relax: oltre due milioni e mezzo di like che di fatto sanciscono la fine del capitolo Antonella Cavalieri, storica compagna del ...

Duro scontro tra Emma e un fan per un selfie - nuova bufera social sempre più lontana dalla musica : Un nuovo scontro tra Emma e un fan divide il web su una tematica che sta diventando fin troppo scottante. Il dibattito in rete trascende dalla musica ogni giorno di più, punto sul quale si dovrebbe riflettere e non poco per porre rimedio a una situazione che sta prendendo una deriva preoccupante. Stando a quanto trapelato in rete, Emma Marrone si sarebbe comportata in maniera scostante nei confronti di un fan desideroso di ottenere una foto ...

Nadia Toffa - selfie con il raviolo per rassicurare i fan : «Ridere sempre» : Nadia Toffa è una leonessa . La conduttrice de 'Le Iene' - che sta combattendo con coraggio la sua battaglia contro il cancro - ha appena postato uno simpatico scatto su Instagram . Ed è subito boom ...

Fecondazione in vitro - un selfie trova la donatrice di ovuli che assomiglia più ai genitori : (foto: Pixabay) Volere un bambino che ci assomigli è il desiderio – talvolta inconscio – di chi diventa genitore. Ma se si è costretti a ricorrere alla Fecondazione in vitro con l’ovulo di una donatrice, le cose si fanno ancora più complicate da questo punto di vista. Ora però la tecnologia di riconoscimento facciale sembra venire in aiuto, selezionando tra le donatrici quelle con i tratti fenotipici più simili ai futuri genitori. Il servizio è ...

selfie con auto in movimento - l'esito è esilarante : la nuova moda del momento in fatto di Selfie , una sfida sicuramente molto originale che sta spopolando tra gli utenti del web, trovando consensi anche tra le star del mondo dello spettacolo. Ribattezzata 'In My Feelings Challenge', è stata lanciata dal comico Shiggy che, per primo, ha lanciato il trend tramite Instagram attraverso un video fortemente condiviso ed ...

Samsung ha brevettato un selfie-phone con display posteriore : Samsung ha brevettato un prodotto molto particolare, si tratta di un selfie-phone dotato di display posteriore. È quanto emerge da una richiesta di brevetto avanzata da Samsung al WIPO (l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) lo scorso marzo e pubblicata agli inizi del mese. L'articolo Samsung ha brevettato un selfie-phone con display posteriore proviene da TuttoAndroid.

Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti (FOTO) : Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d'ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com'è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e Facebook

Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta dagli insulti : No, non c'è speranza per questo mondo'. Una tale ondata di attacchi che alla fine ha costretto Jelica a cancellare la foto dai propri profili: chissà che non l'abbia anche fatta riflettere.

